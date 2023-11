CHP ve Sol Parti, Yargıtay'a Anayasa Kitapçığı Gönderdi

UĞUR İSTANBULLU

CHP ve Sol Parti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması karşısında Artvin Ardanuç'tan Yargıtay'a anayasa kitapçığı gönderdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin ülke genelinde başlayan protesto eylemleri Artvin'in Ardanuç ilesinde de yapıldı. Yapılan eylem sonrasında Anayasa kitapçığı Ardanuç PTT'den Yargıtay 3. Ceza dairesine gönderildi.

"YARGITAY BAŞKANLIĞI AKIL ALMAZ KARARI BENİMSEDİ"

CHP Ardanuç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Kaya şunları söyledi:

"Yargıtay Başkanlığı son yayınladığı bildiriyle hukuktan, Anayasa'dan yana tavır almak yerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin akıl almaz kararından yana bir tavrı benimsedi. Ülkemizde halkın yüzde 69'u adalet sistemine güvenmiyor. Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 173 ülke arasında 148'inci sırada. Birileri, 'Can Atalay'ı nasıl tahliye etmeyiz, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak için nasıl gerekçeler buluruz' konusunda kendilerine dert edinmek yerine toplumda adalet sistemine güvenmeme oranının yüzde 69'lara çıkmasını, hukukun üstünlüğü endeksinin 173 ülke arasında 148'inci sırada olmasını kendilerine dert etsinler. Posta yoluyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı'na ve üyelerine tanımadıkları, ihlal ettikleri Anayasa kitabını gönderiyoruz. Onlara Anayasamızı hatırlatma ihtiyacı duyduk.

"HALEN ANAYASAYI SAVUNMAK ZORUNDA KALIŞIMIZ NE ACI"

2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, örnek bir demokrasi olduğumuz ile gururlanmamız gerekirken hala yüksek yargı organlarına Anayasa'yı hatırlatma ihtiyacı hissetmemiz, bugün dünden çok daha gerideyiz. Şu anda Artvin'in Ardanuç ilçesi postanesinin önündeyiz. Ülkemizin 147 yıllık anayasa birikimini, hukuk devleti idealini birilerinin dar iktidar kavgalarına kurban etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Anayasa'yı fiilen ortadan kaldırmak isteyenler bizleri, Anayasa'yı, hukukun üstünlüğünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı görevle her ahval ve şerait içerisinde koruyacağımızı, bunun için de her şeyi göze alarak demokratik mücadele yollarını kullanacağımızı bilmelerini isteriz. Türkiye sınırları cetvelle çizilmiş bir ülke değildir. Türkiye, yabancı devletler tarafından anayasası yapılmış bir ülke değildir. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Türkiye'nin böyle bir ülke olduğunu zannedenlere ülkemizin 147 yıllık anayasa tecrübesini 100 yıllık bir Cumhuriyet olduğunu her ortamda hatırlatacağız. Burada Yargıtay üyelerine Anayasa kitapçığını göndereceğiz. Adalet arayışımız devam edecek. Demokrasi arayışımız devam edecek. Cumhuriyetimizin kurumlarını korumaya devam edeceğiz. Yaşasın adalet diyoruz. Yaşasın özgürlük diyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz."

"MÜCADELE ETMEK DIŞINDA BİR YOL OLMADIĞI AÇIKTIR"

SOL Parti Ardanuç İlçe Yönetim Kurulu üyesi Songül İstanbullu şunları söyledi:

"Bizler SOL Parti olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin, yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır. Tüm yetkinin sarayda toplandığı bu tek adam rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımadır. Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bütün bu kurumlar biçimsel olarak varlıklarını sürdürüyor görünse de tüm yetki ve işlevini kaybetmiştir. Bu karar aynı zamanda çürüyen iktidarın içeride yaşadığı çatışmasının yarattığı devlet krizidir. İktidar kendi eliyle yarattığı bu krizi yeni anayasa tartışması ile tek adam rejimini güçlendirmeye yönelik bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduğu da çok açık. Bu girişimin karşısında da tüm gücümüzle kararlılıkla duracağız. Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır. Yaşasın tam bağımsız, laik demokratik Türkiye."