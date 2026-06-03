CHP'den 11 Haziran'da Parti Meclisi Toplantısı: Yeni Bir Başlangıç ve Diyalog Vurgusu

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak. Disiplin Kurulu ilk toplantısını yapacak. Parti organları bu hafta itibarıyla çalışmaya başlamış olacak" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarı, herkesin gözünün kulağının CHP'de ve yapacaklarında olduğunu belirterek, "Dolayısıyla CHP tarihsel olarak önemli bir yerde ve bugün de önemli yerde olma halini sürdürüyoruz. Partimizle ilgili ciddi tartışmaların olduğu bir döneme girdik. MYK ile yeni ve sıfırdan bir başlangıç yapmayı, eksikleri ve hataları gidererek yeni bir çerçeveyi üretmeyi değerlendirdik. Bu Parti Meclisi atanmış değil, herhangi birinin Parti Meclisi değil; bu CHP'nin kurultay delegelerinin seçilmiş iradesi. Özgür delege iradesiyle gelmiş bir arkadaşınızım ve böyle başka arkadaşlarımız da var. Parti Meclisi'ni meşru görmeyen anlayışın doğru olmadığına işaret etmek istiyorum. Üstlendiğimiz görev partiyi içine düştüğü bu durumdan hızla çıkarmak ve partinin önünü görebileceği yol haritası koymak. Bu zorlu bir görev. Bu görevi yerine getirirken tabi çok dikkatli ve özenli hareket etmeye ihtiyacımız var. Mahkeme kararını beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşların yanı sıra bizler bakımından özenli ilerlenmesi gereken bir süreçteyiz. Aksi durum CHP'nin ayrışması anlamına gelir. Ayrışmak kolay, kucaklaşma zor. Zor olanı yapalım. Mevcut durumu tanımadığınızda oradan o karar kalkmıyor. Durum üzerinden bir diyalog geliştirip bir yol bulmak, bir konsensüs oluşturmak birinci önceliğimiz. Sorunları yok sayarak bir yere çıkamayacağımızı butlan tartışmalarında açıkça gördük. Mevcut yöneticiler böyle bir şey olmaz deyip sorunu yok saydı. Kendiliğince hamleler yapıldı. Olağanüstü kurultay denemeleri oldu ama bunlar da sorunu ortadan kaldırmadı. Meseleyi gerçekten objektif biçimde ele almak, sorunu nasıl çözeceğiz demenin başlangıcı. Kurultaya karşı değiliz, Parti Meclisi'ni de toplayıp bu konuları konuşacağız. Birlikte konuşacağımız bir mekanizmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

'11 HAZİRAN'DA PARTİ MECLİSİ'Nİ TOPLAYACAĞIZ'

Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını ifade eden Sarı, "MYK içinden Sayın Genel Başkanın oluşturduğu, uygun gördüğü bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Parti yöneten arkadaşların da uygun göreceği birileri varsa oturup konuşsunlar ve kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Elbette hukuki zemin içinde konuşulmasına ihtiyacımız var. Mevcut durumu, onun meşruiyetini ya da içinde bulunduğu durumu yeterince anlatamadığımıza dair de bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki dönemde daha proaktif olmayı ve medyaya konuyu anlatmayı da uygun gördüğümüzü anlatmak istiyorum. 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. PM'de sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlar yok, farklı fikirde olanlar da var. Dolayısıyla PM'nin daha zengin içerikli olacağını düşünüyoruz. Salı günü TBMM grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkan konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak. Disiplin Kurulu ilk toplantısını yapacak. Parti organları bu hafta itibarıyla çalışmaya başlamış olacak" dedi.

'CHP KURULTAY YAPMAZSA SEÇİME GİREMEZ ARGÜMANI DOĞRU DEĞİL'

Sarı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı, CHP'nin kurultay yapılmadığı takdirde seçimlere giremeyeceği ve yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin soruya, "Şu an tedbir kararı olduğu ve karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. 'CHP belirli bir tarihe kadar kurultay yapmazsa seçime giremez' argümanı doğru değil. Karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Bu hukuki durum, mücbir sebebe dönüşüyor. İstesek de kurultay yapamayacağımız için seçime giremeyecek bir durum yaratması olanaksız. Kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. CHP'nin bile oyları AKP'yi yenmeye yetmezken kendi arkadaşlarımızın aramızdaki siyasal sebeplerle başka partiye gitmesini istemeyiz. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyucu girişimlerimiz olacak. Onlar bizim arkadaşımız, düşmanımız değil. Hala partimizin kurullarında görev yapan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla kimsenin ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Arkadaşların böyle bir tercihi varsa ilerleyen günlerde göreceğiz. CHP'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil, buna kimsenin gücü yetmez" diye yanıt verdi.

'CHP GENEL BAŞKANI GRUPTA KONUŞACAK'

Sarı, 'Grup toplantısında Özel de konuşmak isterse ne yapacaksınız' sorusuna ise "CHP Genel Başkanı grupta konuşacak. AKP Genel Başkanı, AKP grubunda konuşamıyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olamaz" diyerek yanıt verdi.

Sarı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Kılıçdaroğlu ve ekibine tebrik çiçeği göndermesine ilişkin de şunları söyledi:

"Çiçeği gönderen arkadaşla konuşmanız lazım. Ben de yeni gördüm. Bir sembol veya siyasal iletişim değil. Biz öyle değerlendirmiyoruz. Çiçeği gönderen kişi muhatap olmalı."

Ardından Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında söylediklerine tepki gösteren Sarı, "Partide çok önemli görevlerde bulunmuş, kamuoyuna mal olmuş; CHP'nin Grup Başkanvekilliğini yapmış, milletvekilliğini yapmış bir kişinin bir basın danışmanıyla ilgili yorumlar yapmasını yakışıksız bulurum. Bir de fiziksel özellikleriyle ilgili şeyler söylemesi de Sayın Özgür Özel'in içinde bulunduğu öfke durumuyla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

'TEMYİZ BAŞVURUSUNUN GERİ ÇEKİLİP ÇEKİLMEMESİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

MYK gündemine ilişkin açıklamadan sonra basın mensupları ile bir araya gelen Sarı, "Temyiz başvurusunun geri çekilip çekilmemesini değerlendireceğiz" dedi.

Sarı ayrıca, bu hafta Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanacağını ve MYK'nın ise 5 Haziran Cuma günü yeniden toplanacağını söyledi. Sarı, diyalog heyetinde yer alacak isimlerin, MYK toplantısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı