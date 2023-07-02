CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: Madımak ne ilkti ne de son olacak

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Madımak Katliamının 30. yıl dönümünde Sivas'ta yapılan yürüyüş sırasında; "Bu ülkede, adalete susamış bu topraklarda adaleti sağlayamadığınız müddetçe, demokrasiyi yerleştiremediğiniz müddetçe; Madımak ne ilkti ne de son olacak. Katliamların bir daha yaşanmaması için, insanların katledilmemesi için meydanlardayız. 30'uncu yılda yine alanlardayız, yine Madımak'tayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sivas Katliamının 30. yıl dönümü… Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünden, Madımak Oteli'nin bulunduğu yerdeki Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe katılan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Karasu, şunları söyledi:

"30 yıldır ülkede hiçbir şey değişmedi. 30 yıldır aynı linç kültürünün devam ettiğini görüyoruz. Madımak'tan sonra Türkiye'de aynı tarz cinayetler, katliamlar devam etti ne yazık ki. Gazi'de, Suruç'ta, 10 Ekim'de katliamlar yaşandı. Ülkenin Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Ankara'ya 50 kilometre ileride linç ediliyordu. En son 14 Mayıs seçimlerinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı Erzurum'da aynı şekilde linç ediyorlardı. 30 yılda bu ülkedeki iklim değişmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Bu linç kültürü devam ediyor. Bu linç kültürünü oluşturan en önemli etken de bugün bu ülkeyi yöneten siyasi iradedir. 21 yıldır ülkeyi kutuplaştırarak, insanları ayrıştırarak bu linç kültürünü körüklemektedir. Değişen bir şey yok.

Bu ülkede, adalete susamış bu topraklarda adaleti sağlayamadığınız müddetçe, demokrasiyi yerleştiremediğiniz müddetçe Madımak ne ilkti ne de son olacak bu anlayış devam ettiği müddetçe. O yüzden meydanlardayız. Bu tarz katliamların bir daha yaşanmaması için bu ülkede bir daha insanların bu şekilde katledilmemesi için meydanlardayız. 30'uncu yılda yine alanlardayız, yine Madımak'tayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Sivas, 4 Eylül'ün kenti. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir Sivas. O gün Madımak'ta canlarımızı yakanlar da, 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganları atıyorlardı. Aslında bugünkü siyasi ortamın altyapısını o gün, 30 yıl önce buralarda attılar, buralarda oluşturdular. Laikliğe karşı, demokrasiye karşı, Cumhuriyet'e karşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine karşı bir isyandı. Menemen'de ne yaşandıysa Sivas'ta da aslında aynısı yaşanmıştı. Biz bu ülkenin değerlerine, Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine de aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz."