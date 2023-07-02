CHP Sivas Katliamı'nın 30. Yıl Dönümünde Açıklama Yaptı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekilleri, Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde Madımak Oteli'nin yerine yapılan Bilim ve Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı. Özel, adaletin sağlanması ve Sivas'ın hesabının sorulması için mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – Kamera: FURKAN ERDEM

Sivas Katliamı'nın 30. yıl dönümünde; Sivas'ta Madımak Oteli'nin bulunduğu yere kadar yapılan yürüyüşe katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Milletvekilleri, otelin yerine yapılan Bilim ve Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı. Özel, "Bu mahkeme milletin vicdanına, gerçek adalete kaldı. Adalet bayrağını taşımaya ve Sivas'ın hesabının sorulacağı güne kadar burada olmaya devam edeceğiz. Tam burada, 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganlarının atıldığını unutmadık. Sivas Katliamı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu şehirde, Cumhuriyet'in yıkılmasına niyet etmişlerin, Cumhuriyet'e meydan okumasıdır. Türkü yapanların, türkü yakanların; türkü yapanları yakanlardan güçlü olduğunun yeminine tanıklık etmeye geldik. 30 yıldır ediyoruz, bundan sonra da tanıklık etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP; Madımak Katliamı'nın 30. yıl dönümünde, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi önünden Madımak Oteli'nin bulunduğu yere kadarki yürüyüşe, kalabalık bir heyetle katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM İdare Amiri ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Aliye Timisi Ersever, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk ile Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok; Madımak Oteli'ne kadar "Şeriata Karşı Laiklik, Zulme Karşı Adalet" yürüyüşün ardından Madımak Oteli'nin yerindeki Bilim ve Kültür Merkezi önüne karanfil bıraktı.

"30 YIL ÖNCE MADIMAK'TA BÜYÜK BİR İNSANLIK SUÇU İŞLENDİ"

Özgür Özel ve CHP Milletvekilleri, daha sonra burada bir açıklama yaptı. CHP Grup Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Bugün Sivas'taki büyük acının, büyük dramın; Sivas'ta yaşanan büyük cinayetin 30. yılında, 30 yıl önceki acıyı her birimiz yüreklerimizde hissederek buradayız… 30 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye; Sivas'a adalet gelmesi için, Madımak'ın hesabının sorulması için tek yürek oldu.

"BU MAHKEME GERÇEK ADALETE KALDI"

Yıllar süren hukuk garabetlerinin sonunda; bir insanlık suçu olmasına rağmen, mahkeme başkanının zamanaşımı uygulaması ile bugün ülkeyi yöneten devrin Başbakanı'nın 'zamanaşımı pek çok davaya uygulanıyor, buna neden uygulanmasın' demesiyle sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesi ile artık bu mahkeme milletin vicdanına; bu düzen bu devran döndükten sonraki gerçek adalete kaldı. O güne kadar biz, adalet bayrağını taşımaya ve Sivas'ın hesabının sorulacağı güne kadar burada olmaya devam edeceğiz.

"CUMHURİYET'İN TEMELLERİNİN ATILDIĞI BU ŞEHİRDE, CUMHURİYET'İN YIKILMASINA NİYET ETMİŞLERİN, CUMHURİYET'E MEYDAN OKUMASIDIR"

Tam burada, 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Sivas Katliamı, herhangi bir katliam değildir. Sivas Kongresi'ne atfedilen, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu şehirde, Cumhuriyet'in yıkılmasına niyet etmişlerin, Cumhuriyet'e meydan okumasıdır. Hepimize meydan okumasıdır.

"TÜRKÜ YAKANLARIN, TÜRKÜ YAPANLARI YAKANLARDAN GÜÇLÜ OLDUĞUNUN YEMİNİNE TANIKLIK ETMEYE GELDİK"

Bu ülkenin her birisi değeri olan; Alevi'sine, Sünni'sine, Kürdüne, Türküne; bu farklılıkların yarattığı güce inat, bu farklılıklardan fay hatları yaratmaya çalışanların o fay hattının üzerinde tepinerek siyaset yapanların, kutuplaştırma siyasetinin mimarlarına karşı; bu milletin Anadolu irfanının, bu milletin farklı renklerinin kardeşliğinin ve bu ülkede türkü yapanların, türkü yakanların; türkü yapanları yakanlardan güçlü olduğunun yeminine tanıklık etmeye geldik. 30 yıldır ediyoruz, bundan sonra da tanıklık etmeye devam edeceğiz.

"ACILARI YARIŞTIRMIYORUZ"

Bugün Sivas'taki insanlık suçu için buradayız, üç gün sonra Erzincan'da Başbağlar'daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz. Acılardan husumet değil, acılardan ders çıkarıyoruz. Bu ülkedeki tüm acıları, insanlık suçlarını, hak ihlallerini birlikte sahipleniyoruz."

Özel, "Ve hep beraber bu acının karşısında bir dakikalık saygı duruşuna iştirak ediyoruz" dedi ve saygı duruşunda bulunuldu.