CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'den Gerze Sanayi esnafına destek

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, yıllardır sanayideki dükkanlarının belediye tarafından genişletilmesini bekleyen esnafa; "15 Mayıs sabahı bu işin nasıl yapılacağını göstereceğiz. İstenilen çok büyük bir şey değil. Sadece istenilen dükkanları büyütmek, yeni yerlerine kavuşmak, sokağa dağılan sanayi esnafını bir araya getirmek. Sanayi taleplere yetişmiyor. Yapmayan arkadaşlar bu saatten sonra düşünsünler, sözümüz söz, baharlar gelecek" dedi.

Sinop'un Gerze ilçesi Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Gerze Belediyesi'nin kendilerine verdiği sözleri tutmamasına tepkisini göstermek için "Gerze Sanayi esnafı, yıllardır verilen yerel seçim sözlerinin yerine getirilmesini bekliyor" yazılı pankartla İskele Çay Bahçesi'nden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de yürüyüşe katılarak esnafa destek verdi.

"15 MAYIS SABAHI BU İŞİN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Karadeniz, esnafla birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Allah izin verirse biz bu işi gönlümüze, yüreğimize aldık ve yazdık. Beynimize de yazdık. Bu söz verilmiş ama bu saatten sonra bu sözü tutmak buradaki arkadaşlarımızın ve bizim görevimiz. Vermişsiniz sözü tutmanız da lazımdı. Biz bu sözü 14 Mayıs'tan sonra yapacağımıza söz veriyoruz. Çok zor değil ya, talep belli, iş belli, yapılması gereken talimatlar belli ama bu kadar vatandaşı her dönem kandırmanın da bir anlamı yok. Çok basit bir şeyi 2016 yılından bugüne getirmişler. Yazık, yazık... Bu vatandaşın suçu değil bu. 15 Mayıs sabahı buraya gelip, bu işin nasıl yapılacağını arkadaşlara göstereceğiz. İstenilen çok büyük bir şey değil. Sadece istenilen dükkanları büyütmek, yeni yerlerine kavuşmak, sokağa dağılan sanayi esnafını bir araya getirmek. Bu sanayi gelişen Gerze'ye, taleplere yetişmiyor. Yapmayan arkadaşlar bu saatten sonra düşünsünler, sözümüz söz, baharlar gelecek."

Esnaf adına konuşan sanayi esnafı Mustafa Baş ise, "Bizler sanayi esnafları olarak sanayimize taahhüt edilen dükkanlarımızın yetersizliği nedeniyle verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini arz ve talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili çok da bir şey söylemeye gerek yok. Kalmadı zaten, tablo meydanda" dedi.