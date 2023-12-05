CHP Seyhan Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Orhan'ın Açıklaması Mitinge Dönüştü

CHP Seyhan İlçe Örgütü'nde aday adaylığı açıklaması yapan Hüseyin Orhan, büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Konuşmasında Seyhan'ın sorunlarına değinen Orhan, gençler ve çocuklar için yapılacak bilim, kültür, sanat ve eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Seyhan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Hüseyin Orhan, CHP Seyhan İlçe Örgütü'ndeki adaylık açıklaması mitinge dönüştü.

CHP Seyhan İlçe Binasına eşi İlknur Orhan ile birlikte gelen Hüseyin Orhan, parti binası girişinde meşalelerle karşılandı. Salona eşi ve CHP İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan ile birlikte giren Orhan'a ilgi yoğun olurken, "Seyhan'ın Geleceği Hüseyin Orhan" sloganı atıldı.

İlk sözü alan CHP Seyhan İlçe Başkanı Ramazan Atikaslan, kendisinin CHP gençlik kolları başkanlığından beri tanıdığı Hasan Orhan'ın evladı Hüseyin Orhan'ı böylesine büyük bir kalabalıkla aday adaylığı açıklamasından dolayı onur duyduğunu söyledi.

Başkan Atikaslan, bu dönem ilk kez bir adayın tanıtım toplantısında binlerce vatandaşın parti binasına geldiğini ve kalabalığın sokaklara taştığını belirterek, "Bu yönüyle aday adayı Hüseyin Orhan'ı kutluyorum. Orhan'a gösterilen ilgi, halkın CHP iktidarını istediğinin de bir göstergesi oldu" dedi.

CHP Seyhan Belediyesi Aday Adayı Hüseyin Orhan da konuşmasına, "Sayın İlçe Başkanım, değerli kadın ve gençlik kolu başkan ve yönetimi, Seyhan'ımızın farklı bölgelerinden desteğe gelen dostlarım, arkadaşlarım, büyük ailem hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" diyerek başladı.

Orhan, "Seyhan Belediye Başkan Adaylığım sizin verdiğiniz destekle güçlenip çığ gibi büyüyor. Adaylık sürecim bir kişinin, bir grubun değil her zaman üstüne basa basa söylediğim gibi Seyhan'ın rengarenk kültürel yapısını oluşturan tüm halkımızın adaylık süreci olmasına çalışacağız. Seyhan'ımızın eğitim, kültür-sanat, altyapı ve çarpık kentleşme sorunlarına tepeden bakan değil de o sorunlar yumağının içindeki yaşanmışlıklarımızın deneyimi ile çözeceğiz" dedi. Orhan şöyle devam etti:

"Özellikle gençler ve çocuklar için yapılacak bilim kültür sanat ve eğitim merkezleri sayesinde aynı zamanda uyuşturucuyla da etkin mücadele yürütmüş olacağız. Yaşamımın tamamını geçirdiğim Seyhan'da uzun yıllardır omuz omuza durduğum sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının ve sendikaların yaptığı çalışmaların içinde bulundum. Bu kurumların kentimizle ilgili yaptığı çalışmalar, Seyhan'ın sorunlarının çözümünde her zaman referansımız olacaktır. Sizlerin de bu coşkulu katılımı, yürüdüğümüz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Birlikte Seyhan'ımızın mutlu geleceğini oluşturacağız" diye konuştu.

Hüseyin Orhan'ın konuşması salonu dolduran gençler tarafından sık sık, "Seyhan'ın Geleceği Hüseyin Orhan" sloganları ile kesildi. - ADANA