CHP Selendi Belediye Başkan Adayı Cemil Kurt Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi Belediye Başkan adayı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Kurt oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'da belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selendi Belediye Başkan adayını da açıkladı. Salihli'de düzenlenen yemek programına Katılan CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek tarafından açıklanan aday Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cemil Kurt olduğunu söyledi. Manisa ve Selendi'de başarılı olacaklarını açıklayan Zeyrek, "Selendi'de adayımız Cemil Kurt" dedi.

Cemil Kurt 1961 yılında Selendi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Selendi'de tamamlayan Kurt liseyi Alaşehir'de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünü bitiren Cemil Kurt 35 yıldır Selendi'de Serbest Muhasebecilik yaparken Çortak Mahallesinde Antep fıstığı işletmesi sahibi olarak çiftçilikle de uğraşıyor. Cemil Kurt evli ve 2 çocuk babası. - MANİSA