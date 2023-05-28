CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan sandık güvenliği açıklaması

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan Şanlıurfa'da sandık güvenliğinin sağlanması için Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na seslendi ve istenmeyen olayların sorumlusunun bu yetkililer olduğunu belirtti.