CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan sandık güvenliği açıklaması
Politika Haberleri
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan Şanlıurfa'da sandık güvenliğinin sağlanması için Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na seslendi ve istenmeyen olayların sorumlusunun bu yetkililer olduğunu belirtti.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter'dan "Şanlıurfa'da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi'dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı'dır" açıklamasını yaptı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bugün Twitter hesabından Şanlıurfa'da sandık güvenliğinin sağlanması için Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na seslendi. Tanal'ın açıklaması şöyle:
"Şanlıurfa Valiliği'ne, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na sesleniyorum. Şanlıurfa'da sandık başlarında güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle yaşanabilecek her türlü istenmeyen olayların sorumlusu, Şanlıurfa Valisi'dir, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü'dür, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı'dır!"