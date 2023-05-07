CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan Esnaf Ziyaretleri Yaptı

CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında AKP'li milletvekillerinin telefonlarına ulaşamayan esnaf ve yüksek fiyatlar eleştirildi. Eğitim sektöründeki sorunlar da gündeme geldi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

CHP Rize Milletvekili Adayı Köksal Toptan, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, AKP'li milletvekillerinin telefonları açmadığından yakınırken; bir başka esnaf da elindeki poşeti göstererek 1 kilo ayçiçek yağı ve 1 kilo şekerin 105 lira olduğunu söyledi.

CHP Rize 2'nci sıra milletvekili adayı Köksal Toptan, seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnaf ziyaretleri yapan Köksal Toptan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

"CHP KAZANMAZ DİYORDUM ANCAK SÜRPRİZ ÇIKACAK"

Toptan'ın ziyaret esnasında bir yurttaş, "Ben CHP'nin kazanacağına inanmıyordum açıkçası ama şu son olaylara baktığım zaman sürpriz çıkabilir diyorum artık, yüzde doksan dokuz sürpriz çıkacak" diye konuştu.

"MUHAMMET AVCI YANIMDA BÜYÜDÜ, ŞİMDİ TELEFONUMA BAKMIYOR"

Merkez Yeniköy Mahallesi'nde taksici esnaflarla görüşen CHP adayı Toptan'a, Taksici esnafı yurttaşlar AKP milletvekillerinin telefonları açmadığından yakındı. Taksi esnafı yurttaş, "Ben büyütmüşüm, benim yanımda büyüdü Muhammet Avcı, evleri buradaydı. Şimdi bakmıyorsun telefonuma. Böyle bir şey olabilir mi? 2002 senesinde sigorta hastanesinde babam oda bulamıyordu, Köksal Toptan'a ulaştım, bir telefonla babama oda buldu" dedi.

CHP adayı Toptan ise "Şu anda kendi partisinin il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri dahi o vekillere ulaşamıyor, bizi seçin benim telefonum hiçbir zaman kapalı olmaz" diye belirtti.

Başka bir esnaf ise yaptığı market alışverişini göstererek, bir kilo ayçiçek yağı ve bir kilo şekerin 105 TL olduğunu belirtti.

"RİZE'NİN EĞİTİMDE 72. SIRAYA DÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

Bir eğitim kurumunda çalışan yurttaş, "Eğitim sektöründeki sıkıntılara el atabilecekseniz neden olmasın" dedi.

Köksal Toptan ise, "Birinci önceliğim eğitim. Rize'nin eğitimde 72. sıraya düştüğünü de biliyorum, liyakatsiz insanların görevde olduğunu da biliyorum, liyakatli insanların var olduğunu da biliyorum ancak onları göreve getirmediler. Sadece politik nedenlerle göreve adam getirdikleri için eğitim yerlerde. Eğitim şart" dedi.