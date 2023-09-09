CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan açıklamalarını eleştirdi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki ifadelerini kabul edilemez olarak nitelendirdi ve konunun yetkili organlarda görüşüleceğini belirtti.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları hakkında, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, partisinin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Öztrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.