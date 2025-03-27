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CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde toplanan CHP Parti Meclisi Olağanüstü Kurultay kararını onayladı. Ayrıca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

CHP lideri Özgür Özel liderliğinde Parti Meclisi toplandı. Toplantıda, CHP lideri Özel'in açıkladığı 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultay kararı PM'den geçti.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı da oy birliğiyle onaylandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 6 NİSAN'DA

Chp Parti Meclisi'nin kararının ardından CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel protestoların devam ettiği Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim.

Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Seve seve Cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu!!!!!!

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Haber YorumlarıMusty:

hahaha chp yi kim yonetiyorsa kemaldem daha kotu yonetiyorlar soyleyim

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Haber YorumlarıHakan Atabey:

Bilmediğimiz birşey mi kullanıyorsunuz?

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