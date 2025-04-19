CHP'nin Taksim'deki Filistin yürüyüşünde arbede çıktı

İstanbul Taksim'de Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Filistin'e destek için Tünel'den Taksim'e bir yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı.

POLİS İZİN VERMEDİ

CHP'nin çağrısıyla Tünel'de bir araya gelen yurttaşlar, İstiklal Caddesi boyunca yürüyerek Taksim'e ulaşmak istedi. Ancak polis eylemin izin olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi.

ÖZGÜR ÇELİK VE POLİS ARASINDA MÜZAKERE

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve polis arasında başlayan müzakereler ise uzun süre devam etti. Ancak müzakerelerden bir sonuç çıkmadı.

ARBEDE ÇIKTI

Protestocuların Taksim ısrarı devam edince polis ekipleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Arbedeye ilişkin görüntüler de kameralarca kaydedildi.

ÖZGÜR ÇELİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Polisin müdahalesi sonrası açıklama yapan Çelik, "Gazze'de yapılan soykırımı protesto etmemiz engellendi. Bu kararı verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

OTURMA EYLEMİ SONRASI DAĞILDILAR

Polisin müdahalesinin ardından protestocular, Şişhane Meydanı'nda yeniden toplandı. Burada oturma eylemine başlayan protestocular, bir süre sonra dağıldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir" dedi.