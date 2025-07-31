CHP'nin Komisyon Temsilcileri Belirlendi

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Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'den CHP milletvekilleri, komisyonda partiyi temsil edecek isimler olarak belirlendi.

Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, CHP'yi komisyonda temsil edecek isimler oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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