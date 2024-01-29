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CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

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CHP Parti Meclisi'ndeki oylama sonuçlandı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ın adaylığı onaylandı. Büyükşehrin haricinde İzmir'in ilçelerinde de adaylar belli oldu. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli'nin Çeşme Belediye Başkanı adayı olması ise dikkat çekti.

CHP Parti Meclisi (PM), Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını onayladı. Tugay'ın adaylığının belli olması sonrası ise İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları da belli oldu.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY OLDU

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı adayı olması ise dikkat çekti.

CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli olduMustafa Denizli ve kızı Lal Denizli

İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde:

  • Aliağa: Çağatay Güç
  • Balçova: Onur Yiğit
  • Bayındır: Davut Sakarsu
  • Bayraklı: İrfan Önal
  • Bergama: Tanju Çelik
  • Beydağ: Şakir Başaran
  • Bornova: Ömer Eşki
  • Buca : Görkem Duman
  • Çeşme: Lal Denizli
  • Çiğli: Uygar Yıldırım
  • Dikili: Adil Kırgöz
  • Foça: Saniye Bora Fıçı
  • Gaziemir: Ünal Işık
  • Güzelbahçe: Mustafa Günay
  • Karabağlar : Emine Helil İnay Kınay
  • Karaburun: Nurşen Balcı
  • Karşıyaka : Behice Yıldız İşçimenler
  • Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
  • Kınık: Sema Bodur
  • Kiraz: Nasuh Coşkun
  • Konak : Nilüfer Çınaraltı Mutlu
  • Menderes: İlkay Çiçek
  • Menemen: Deniz Karakurt
  • Narlıdere: Erman Uzun
  • Ödemiş: Mustafa Turan
  • Seferihisar: İsmail Yetişkin
  • Selçuk: Filiz Ceritoğlu
  • Tire: Hayati Okuroğlu
  • Torbalı: Övünç Demir
  • Urla: Selçuk Balkan
Kaynak: Haberler.com / Politika

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