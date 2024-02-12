CHP'nin İzmir'i emanet ettiği isim, aylardır maaş alamayan işçileri tehdit etti

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, aylardır maaş alamadığı için eylem yapan belediye işçilerini herkesin önünde idari işlem yapmakla tehdit etti.

"SİZE İDARİ İŞLEM YAPACAĞIM"

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan ve aylardır maaş alamayan işçiler eylem yaptı. İşçilerin eylemlerine en sert tepki Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. İşçilere sert sözlerle yüklenen Tugay, "Size idari işlem yapacağım. Buradaki çalışanlar için iyi bir şey yapmıyorsunuz. AKP'nin ekmeğine şu anda yağ sürüyorsunuz" dedi.

"POLİSE ŞİKAYET EDİN"

İşçilerin eylemlerine yönelik idari işlem yapacağını söyleyen Tugay'a işçilerden yanıt gecikmedi. Maaşını alamayan ve tehditlere rağmen geri adım atmayan işçilerden biri, Başkan Tugay'ın tehdidine "Tamam beni polise şikayet edin, avukata verin, sıkıntı yok" sözleriyle yanıt verdi.