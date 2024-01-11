CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor

CHP'nin 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi tepkilere neden oldu. Onlarca kullanıcı, yıkımlarda sorumluluğu olabileceği nedeniyle Savaş'ın aday gösterilmesinin yanlış olduğunu savundu.

SAVAŞ, YENİDEN HATAY ADAYI OLDU

CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Lütfü Savaş oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

Ancak Savaş'ın 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

ÖZEL, "HATAY'DA TARİHİ BİR KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır."