CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı

ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31.6'sı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Çıkan sonucun İmamoğlu ile arası açık olan Kılıçdaroğlu tarafından nasıl yorumlanacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "Değişim" tartışmaları devam ederken ASAL Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada seçmenlere "Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.6'sı genel başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istediklerini ifade etti. İkinci sırada ise yüzde 15.5 ile Mansur Yavaş var.

2 BİN 520 KİŞİYE SORULDU

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi.

İMAMOĞLU RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ankete katılanların yüzde 31.6'sı bu soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Bunu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cevabını verenler takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yanıtı ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 5.1'lik bir kesim ise bu soruya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;