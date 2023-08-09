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CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı

Politika Haberleri

ASAL Araştırma Şirketi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 31.6'sı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Çıkan sonucun İmamoğlu ile arası açık olan Kılıçdaroğlu tarafından nasıl yorumlanacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan "Değişim" tartışmaları devam ederken ASAL Araştırma dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada seçmenlere "Kılıçdaroğlu'nun yerine kim geçsin?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.6'sı genel başkan olarak İmamoğlu'nu görmek istediklerini ifade etti. İkinci sırada ise yüzde 15.5 ile Mansur Yavaş var.

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Şayet Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılır/ istifa ederse kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek isterseniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'nin başına kim geçsin anketi! İmamoğlu, en yakın rakibini ikiye katladı

Ankete katılanların yüzde 31.6'sı bu soruya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Bunu yüzde 15.5 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cevabını verenler takip etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yanıtı ise yüzde 8.4 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 5.1'lik bir kesim ise bu soruya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül cevabını verdi.

  • Ekrem İmamoğlu: 31.6
  • Mansur Yavaş: 15.5
  • Özgür Özel: 8.4
  • Mustafa Sarıgül: 5.1
  • Gürsel Tekin: 3.5
  • Muharrem İnce: 2.6
  • Canan Kaftancıoğlu: 2.1
  • Tanju Özcan: 0.9
  • Diğer: 5.2
  • Cevap Yok: 4.8
  • Fikrim Yok: 20.3
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Seko Seko:

Bizim ülkeyi anlamıyorum her parti için geçerli siyaseti meslek olarak görüyorlar 20 yaşında girip 80 yaşına kadar siyasetin içinde olup gençlere imkan vermiyorlar her parti için geçerli bi gidin kardeşim başka fikirler projeler akıllar da gelsin artık

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Mustafa Talat Ertekin:

Ekrem İmamoğlu.

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mesut akay:

Bu anketler sanki çok güvenilirmiş gibide 2500 kişiye sormuş kim onlar genel seçimde gördük yaptığınız anketleri.

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