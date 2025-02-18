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CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

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CHP'de ön seçim için başvurular açılırken üyeler istedikleri aday için imza vermeye başladı. Önseçim için hazırlanan formlarda "nun" ekinin yer alması dikkat çekti. "Nun" ekinin sadece İmamoğlu'nun soyadına uyuyor olması "Adaylık formu bile İmamoğlu'na göre hazırlanmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi içinde cumhurbaşkanı aday adaylarının belirlenmesi için imza süreci başladı. CHP Meclis Grup Yönetimi tarafından yürütülen süreç kapsamında milletvekilleri, aday göstermek istedikleri ismi hazırlanan dilekçeye yazıyor ve imzalıyor.

ÖN SEÇİM FORMU GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İlan edilen takvime göre cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları, 21 Şubat'a kadar devam edecek. Milletvekillerinin imza verme sürecinin başlamasının ardından, hazırlanan ön seçim formu da görücüye çıkmış oldu.

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

FORMU İMAMOĞLU'NA GÖRE HAZIRLAMIŞLAR

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formunda isim yazılacak kısmın "......... ......... 'nun" olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU: KİMLERİN ADAY OLDUĞU NETLEŞECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da süreçle ilgili bugün yaptığı bir açıklamada "Cuma günü kimlerin aday olduğu netleşecek. Ondan sonra yirmi 23 Mart'ta oy kullanılacak. O da belli. 23 Mart'tan sonra aday açıklanacak. Hayırlısı. Ben bu işlerde, parti içi süreçlerde olgunlaşmadan hiçbir şeyi böyle çat çat söylemeyi sevmem. Şu anda bu işin dinamik yapıları var. Milletvekillerimizin imza süreçleri var. Parti örgütümüzün, il başkanlarımızın, diğer yöneticilerin şu anda süreci muhakeme ettiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Onların takdirleri benim için çok kıymetli" dedi.

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

MANSUR YAVAŞ "YOKUM" DEMİŞTİ

Kararını, 9 Şubat Pazar akşamı bir araya geldiği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na ileten Yavaş, önseçime karşı olmadığını ancak kendisinin katılmayacağını vurgulamıştı. Aday belirlemede alternatif yöntemlerin de dikkate alınmasını isteyen Yavaş, önseçimin "partide ayrışmaya yol açacağını" ifade etmişti.

CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Merak ediyorsanız söyleyeyim. Tayyibi, İmamoğlu ve Yavaş ikilisi tahtından edecek

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Haber YorumlarıShef :

Her zaman söylüyorum. YAVAŞ, ağzı ile kuş yakalasa, yine de chp tabanı İSSTTEEMEZZ.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Oyumuz ailecek Chp’ye hırsız Akp’den nefret ediyoruz tüm çevrem

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

İmamoğlu kim ? bi de Devlet Başkanlığına geçeceğini sanıyor ama yanılıyor ! o varsa sonuna kadar Tayyip ERDOĞAN’ın yanındayız !

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Haber YorumlarıSercan Kibar:

hükümet sağ cenahtan sol cenaha geçer ...aynı devran sürer gider.cunku bizi bize bırakmazlar...

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Haber YorumlarıGenco:

Özgür Özelin söz ettiği darbe bu olsa gerek :)))

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

kurultayda dönen paraların da altında eko var. tehlikeli.

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