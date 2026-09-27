Haberler

CHP'nin Abant toplantısı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusuyla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Bolu Abant'ta düzenlediği "Değerlendirme Toplantısı" tamamlandı. Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçmesi ve TBMM'nin yasama ile denetim yetkisinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Bolu Abant'ta düzenlediği "Değerlendirme Toplantısı" tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, bugünkü oturumla sona erdi.

Oturum öncesi Kılıçdaroğlu'nun parti kurmaylarıyla Abant Gölü'nün etrafında yaptığı yürüyüşe ve gazetecilerle kahvaltıda buluşmasına ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı yaptığı konuşmayla sona eren toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçmesi ve TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bildirgede, Cumhuriyet Halk Partisinin Türk milletinin bütün bireylerini "ortak vatan, ortak cumhuriyet ve ortak gelecek" etrafında buluşturacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Siyasetimizin dört temel dayanağı vardır: 'Temiz siyaset', 'bağımsız yargı', 'milli dış politika', 'üreten Türkiye'. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz, kurumları güçlü, ekonomisi güçlü, demokrasisi güçlü, sosyal devleti güçlü ve dünyada kendi iradesiyle söz söyleyen güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti kurmaktır. Bizim için milli siyaset, milletimizin birliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve tam bağımsızlık idealini kararlılıkla savunmaktır. Türkiye'nin geleceğini kişiler değil milletin iradesiyle güçlendirilmiş kurumlar belirlemelidir.

Gücümüz, bundan 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimizin azim ve kararlılığıdır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: AA
Yüksekova'daki 'Kuş Cenneti' kuruma noktasına geldi! Binlerce balık çamurda can çekişiyor

Kuş cenneti çamura döndü! Binlerce balık can çekişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'a çok sert mesaj: Kıyamet savaşına bile hazırız

Trump'a tehdidin dozunu artırdılar: Kıyamet savaşına bile hazırız
Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı

Eğlence için atılan havai fişek faciaya yol açtı
Emine Erdoğan’dan 'COP31' mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü
Ya herro ya merro! İşte Galatasaray'ı 21 günde bekleyen zorlu süreç

Ya herro ya merro! 21 günde ya tarih yazacak ya da başı epey ağrıyacak
YENİ Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması! Başsavcılık resen harekete geçti

Mustafa Erdem'e rüşvet soruşturması! Dün 'reddettim' demişti
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında

Simit için beklenen hamle geldi!