CHP'nin Abant toplantısı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusuyla sona erdi

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Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Bolu Abant'ta düzenlediği "Değerlendirme Toplantısı" tamamlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, bugünkü oturumla sona erdi.

Oturum öncesi Kılıçdaroğlu'nun parti kurmaylarıyla Abant Gölü'nün etrafında yaptığı yürüyüşe ve gazetecilerle kahvaltıda buluşmasına ilişkin fotoğraflar basınla paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı yaptığı konuşmayla sona eren toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçmesi ve TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bildirgede, Cumhuriyet Halk Partisinin Türk milletinin bütün bireylerini "ortak vatan, ortak cumhuriyet ve ortak gelecek" etrafında buluşturacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Siyasetimizin dört temel dayanağı vardır: 'Temiz siyaset', 'bağımsız yargı', 'milli dış politika', 'üreten Türkiye'. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz, kurumları güçlü, ekonomisi güçlü, demokrasisi güçlü, sosyal devleti güçlü ve dünyada kendi iradesiyle söz söyleyen güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti kurmaktır. Bizim için milli siyaset, milletimizin birliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve tam bağımsızlık idealini kararlılıkla savunmaktır. Türkiye'nin geleceğini kişiler değil milletin iradesiyle güçlendirilmiş kurumlar belirlemelidir.

Gücümüz, bundan 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimizin azim ve kararlılığıdır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: AA