CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde başladı. Ancak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda olmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda parti politikalarını eleştiren ifadeler kullanmış ve CHP'nin İmralı Adası'na gitmemesini eleştirmişti.

  • CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla Ankara Spor Salonu'nda başladı.
  • CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış törenine katılmadı.
  • Özgür Özel, daha önce Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet edeceğini açıklamıştı.

CHP 39. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultaya çok sayıda partili katıldı. Gözler ise CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

KURULTAYIN AÇILIŞINA KATILMADI

Geçtiğimiz günlerde partisini sert ifadelerle eleştirdiği bir video yayımlayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın açılış törenine katılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL DAVET ETMİŞTİ

Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet edeceğini belirtmişti. Kurultayın ilk gününde Özgür Özel, Murat Karayalçın, Muharrem İnce ve Dilek Kaya İmamoğlu ile yan yana oturdu.

ÖZEL, DAVET EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Özel, daha önce yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu davet edeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, İmralı ziyareti ile rüşvet ve yolsuzluk iddiaları hakkında yayımladığı videosunda CHP'yi hedef almıştı. Özel, söz konusu videonun ardından açıklama yapmıştı.

Özel, şunları söylemişti:

"Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey'i de arayıp kurultaya davet edeceğim. Ben Kemal Bey'in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. Kendisini kurultaya da davet edeceğim."

