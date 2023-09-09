CHP'nin 100. Yıl Dönümü Etkinliklerinde Eski Genel Başkanlara Plaket Takdim Edildi

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Anıtpark'ta bu akşam yapılan etkinliklerde eski CHP Genel Başkanları'na plaket takdim edildi. Etkinlikte konuşan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Dünyada 100 yıl yaşamış çok az parti var. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan biri. CHP çok badireler atlattı. Kapatıldığı yıllar oldu, yöneticilerinin yasaklandığı yıllar oldu ama CHP bütün bunları aşarak bugünlere geldi. Çok güç koşullardayız. CHP'nin bunları aşacağına inanıyorum. Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var" dedi.

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarının ikinci gününde Ankara Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinliklerde eski CHP Genel Başkanları'na CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına plaket takdim edildi. CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü anısına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'a plaketini takdim etti. Karayalçın, şunları söyledi:

"BİZİM DE SIKINTILARIMIZ VAR AMA BİZ BUNLARI AŞARIZ ÇÜNKÜ BİZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YİZ"

"Cumhuriyeti'mizin sorunları var, sıkıntıları var. Bizim de sıkıntılarımız var ama biz bunları aşarız, biz bunları çözeriz çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, çünkü biz Cumhuriyet Halk Partilileriz, çünkü biz Atatürkçüyüz, çünkü biz solcuyuz, çünkü biz aydınlanmacıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın CHP, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane örgütü."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e 100. yıl dönümü anısına plaket takdim etti. Çetin de şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'NİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE İHTİYACI VAR"

"Dünyada 100 yıl yaşamış çok az parti var. Cumhuriyet Halk Partisi bunlardan biri. CHP çok badireler atlattı. Kapatıldığı yıllar oldu, yöneticilerinin yasaklandığı yıllar oldu ama CHP bütün bunları aşarak bugünlere geldi. Çok güç koşullardayız. CHP 'nin bunları aşacağına inanıyorum. Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı var. Cumhuriyet'in ­100. yılını gönül isterdi ki CHP ile kutlayalım ama olmadı. Yine de Cumhuriyet Halk Partililer, biz Cumhuriyet Bayramı'mızı çok büyük bir şevkle, büyük bir zevkle ve büyük bir önemle kutlayacağız."

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen de plaketini CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'ndan aldı. Öymen, konuklara şöyle seslendi:

"DEVRİM VARSA, MODERNLEŞME, ÇAĞDAŞLAŞMA VARSA ONLARIN İÇİNDE CUMHURİYET HALK PARTİLİLER VARDIR"

"Aslında Milli Mücadele öncesinden de CHP'nin temelleri atılmıştı. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas Kongresi'nde hem cemiyet kurulmuştu hem de cemiyetin başı seçilmişti. Savaşı da içine alarak 1919 yılına kadar CHP'nin varlığını tespit etmek gerekir. Ama resmi kuruluş, 9 Eylül 1923 günü aynı zamanda da İzmir'in kuruluş günüdür. İlk kurucuları ve üyeleri de o zamanki Türkiye Büyük millet Meclisi'nin üyeleridir. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'na da katılan bir partidir. Aradan geçen zaman içinde Türkiye'de yapılan ne kadar önemli iş varsa, devrim varsa, modernleşme, çağdaşlaşma varsa onların içinde Cumhuriyet Halk Partililer vardır. Saymakla bitmez ama her zaman bir vesile çıkıyor onu anmak için ve 'Acaba Atatürk olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı bunlar olur muydu' diye. Son günlerde de voleybolcu kadınlarımızın başarısını izledik ve benim aklıma ilk gelen şey, 'Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümetleri kurulmasa, kadın hakları olmasa Türkiye'de böyle bir şey olabilir miydi, bu memleketin insanlarına böyle bir mutluluk getirilebilir miydi' diye."