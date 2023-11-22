CHP Milletvekillerinin Adalet Nöbeti Devam Ediyor

CHP milletvekillerinin Yargıtay kararını protesto amacıyla TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemi 14 gündür devam ediyor. Milletvekilleri dönüşümlü olarak Genel Kurul Salonu'nda bulunuyor ve adalet taleplerini dile getiriyorlar.

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Dairesi'nin kararını protesto amacıyla TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemi 14 gündür devam ediyor.

CHP milletvekillerinin "Adalet nöbeti" adı altında başlattıkları eylemde, milletvekilleri 20'şer kişilik gruplar halinde12 saat aralıkla dönüşümlü olarak Genel Kurul Salonu'nda bulunuyor.

Nöbet listesi partinin Meclis Grup Başkanlığınca hazırlanıyor. Nöbet listesine göre milletvekilleri en az 10'ar kişilik gruplar halinde Meclis Genel Kurul Salonu'ndan ayrılmıyor. Saat 08.30'da nöbete başlayan milletvekilleri saat 20.30'da eylemi yeni ekibe devrediyor. Nöbeti devralan grup da ertesi gün saat 08.30'a kadar Genel Kurul Salonu'nda bekliyor. Genel Kurulda günlük iki grup halinde en az 20 milletvekili nöbet tutuyor.

Milletvekilleri, yemek ihtiyaçlarını hafta içi Meclis lokantalarından hafta sonu ise CHP Grup Başkanlığından temin ediyor. Milletvekilleri zaman zaman kulislerde vakit geçiriyor, çay ve kahve içmek için Genel Kurul Salonu'ndan çıkıyor.

"Arkadaşlarımız zorlanmadan nöbetlerini sürdürüyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca hak, hukuk ve adalet mücadelesi vermiş bir parti olduklarını; daha önce adalet yürüyüşü ve adalet mitingi yaptıklarını hatırlattı.

Yargıtayın, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararına uymamasına tepki göstermek amacıyla adalet nöbeti başlattıklarını anlatan Köksal, "Her gün 20'şerli gruplar halinde milletvekillerimiz 24 saat Meclis Genel Kurulunda adalet nöbeti tutuyorlar. Zaman zaman televizyonların canlı yayınına bağlanıyorlar. Tüm Türkiye'yi bu adaletsizliğe karşı bir olmaya çağırıyoruz. İstediğimiz tek şey Türkiye'de anayasaya uyulması." diye konuştu.

İkinci bir karara kadar eylemin süreceğini belirten Köksal, "Milletvekillerimiz nöbette kitap okuyorlar, raporları inceliyorlar. Bazıları video çekip tüm Türkiye'ye bu hukuksuzluğu anlatmaya çalışıyor. Adalet nöbeti bizim için kutsal bir nöbet. Arkadaşlarımız zorlanmadan nöbetlerini sürdürüyorlar." dedi.

"Nöbet günü ya da saatlerimizi değiştirebiliyoruz"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesinden hareketle nöbet tuttuklarını; Genel Başkan Özgür Özel'in alacağı karar doğrultusunda nöbete devam edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar iki kez nöbete katıldığını, üçüncü nöbetini de cumartesi günü tutacağını kaydeden Tahtasız, "Herkes nöbet gününü biliyor. Bazen katılmamız gereken cenaze, program ya da illerimizdeki çalışmalar oluyor. Bu durumlarda da aramızda konuşarak nöbet günü ya da saatlerimizi değiştirebiliyoruz. Nöbette genelde kitap okuyoruz. Arkadaşlarla gündemi değerlendiriyoruz. Bazı kanallara canlı bağlantı yapıyoruz. Bütçe görüşmelerinde yapacağımız konuşmalarımıza hazırlanıyoruz. İlimizde yapacağımız işlerle alakalı notları tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahtasız, diğer muhalefet partilerinin genel başkan ve milletvekillerinin zaman zaman kendilerini ziyaret ederek mücadelelerine destek verdiklerini de belirtti.