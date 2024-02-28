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CHP Milletvekilleri Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarını Gündeme Taşıdı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Gürer, stajyer ve çırakların işe başladıkları günün emekliliğe esas sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti ve mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Stajyer ve çırakların mutlak suretle işe başladıkları günün emekliliğe esas sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi bir haktır. Bu mağduriyet giderilmelidir." dedi.

Gürer ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkındaki açıklamasının milyonlarca kişiyi derinden yaraladığını belirten Gürer, Bakan Işıkhan'ın öncelikli görevinin çalışma yaşamındaki sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Işıkhan'dan, vatandaşların mağduriyetlerini giderecek adımlar beklediklerini ifade eden Gürer, "Böyle bir çalışma beklerken staj ve çırak mağdurları ile emeklilikte adalet arayanların beklentileri için 'gündemimizde yok' açıklaması bizler için üzücü, kırıcı ve düşündürücü olmuştur." diye konuştu.

Gürer, son bir ayda birçok öğrencinin staj ya da çıraklık yaptığı yerde iş kazası sonucu hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"18 yaşın altındaki o bedenleri en ağır işlerde dahi çalıştırıyorsunuz ve bunları öğrenci olarak tanımlıyorsunuz ama diğer yandan aynı iktidarın denetimindeki TÜİK'in genç işsizlik konusundaki çalışmasında bunlar işçi olarak gösteriliyor. Bu bir iki yüzlülük. Stajyer ve çırağı Türkiye'deki işsizliği düşük göstermek için işçi göstereceksiniz ama emeklilik başlangıcı esas alındığında öğrenci göstereceksiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Stajyer ve çırakların mutlak suretle işe başladıkları günün emekliliğe esas sigorta başlangıcı olarak da kabul edilmesi bir haktır. Bu mağduriyet giderilmelidir."

Ömer Fethi Gürer, tüm muhalefet partilerinin gerek kanun teklifleri gerekse soru önergeleriyle konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

CHP Konya Milletvekili Bektaş da staj ve çıraklık mağdurlarının taleplerinin anayasal bir hak olduğunu; öğrencilik döneminde başlatılan sigorta tescillerinin emeklilikte de esas alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Politika

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