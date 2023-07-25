CHP Milletvekiline saldırı iddiası

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün saldırıda bulunduğu iddia edildi. Sarıgül, fiziki bir saldırı olmadığını söyledi.

Eski ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün, TBMM'de CHP Grup Toplantısı çıkışında CHP'li Mustafa Sarıgül'e saldırıda bulunduğu iddia edildi. Tüysüz, olayın ardından Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının "Alacak verecek meselesi mi?" ve "Size borcu mu vardı?" sorularına "Aynen öyle. Hem maddi hem manevi" cevabını verdi.