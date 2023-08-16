CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Barış Pehlivan'ın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Türkiye'de tuzun koktuğu bir dönemi yaşıyoruz. Bazı gazeteciler suç örgütü lideriyle İçişleri Bakanı'na aracılık yapmakta, kirli para aklayanlarla İçişleri Bakanı'na on milyon lira rüşvet teklif etmekte ama Barış Pehlivan gazetecilik yaparak bedel ödemektedir. Barış Pehlivan'a yapılan aslında bütün basın mensuplarına, özgür düşünceyi savunanlara, kalemini satmayanlara bir gözdağıdır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gazeteci Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı bir yazı sebebiyle beşinci kez cezaevine girmesine tepki gösterdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Barış Pehlivan bu ülkenin en cesur gazetecilerinden biridir. Siyasi iktidar FETÖ ile kol kola Türk Silahlı Kuvvetleri'ni cezaevine tıkarken, gazetecileri, rektörleri cezaevine tıkarken maalesef Barış Pehlivan da bundan payını almış, FETÖ-AKP ortaklığıyla cezaevine girmiştir. Bugün yaşananlar da ondan farklı değildir. Türkiye'de tuzun koktuğu bir dönemi yaşıyoruz. Bazı gazeteciler suç örgütü lideriyle İçişleri Bakanı'na aracılık yapmakta, kirli para aklayanlarla İçişleri Bakanı'na on milyon lira rüşvet teklif etmekte ama Barış Pehlivan gazetecilik yaparak bedel ödemektedir. Barış Pehlivan'a yapılan şey aslında bütün basın mensuplarına, özgür düşünceyi savunanlara, kalemini satmayanlara bir gözdağıdır. Barış Pehlivan dün FETÖ-AKP ortaklığından korkmadı, onlara diz çökmedi. Bugün de onu susturmaya çalışan siyasi anlayışa diz çökmeyecektir. Barış Pehlivan'ın yanındayız. "