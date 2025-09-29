CHP milletvekili vali, kaymakam ve savcıları hedef almıştı, AK Parti'den tepki geldi

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün vali, kaymakam ve savcıları hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün dün 39. Olağan Bozüyük İlçe Başkanlığı Kongresi'nde sarf ettiği sözlerle tepkilere neden olmuştu. Birçok siyasetçi bu konuşmaya tepki gösterirken, Tüzün konuşmasında, "CHP'nin oylarının yükselmesini nasıl engelleriz anlayışıyla sandıkta başaramadıklarını, demokrasiyle başaramadıklarını, siyaset oyunlarıyla önümüze geçmeye, engellemeye çalışıyorlar. Ama yılmadık, mücadeleyi bırakmadık. Bizim rakibimiz AK Parti değil, bizim rakibimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Artık bizim rakibimiz devlet. Devletin valileri, devletin kaymakamları, cumhuriyet savcıları Artık bunlarla biz mücadele ediyoruz. Yargı sopasını kendi zırhları gibi kullanan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ve yaşıyorsunuz" demişti.

Bu konuşma sonrası AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bir açıklama yaparak, "CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, partisinin Bozüyük İlçe Kongresi'nde sarf ettiği, 'Bizim rakibimiz AK Parti değil, Recep Tayyip Erdoğan değil, artık bizim rakibimiz Devletin valileri, kaymakamları, savcıları' sözleri, devletimize ve milletimize karşı yapılmış açık bir saygısızlıktır. Milletvekili Tüzün'ün konuşmalarını söylediklerine bana ilettiklerinde inanmamıştım ama izlediğimde şok oldum. Maalesef sözler doğruymuş. Yıllarca devletin maaşını almış ve hala almaya devam eden Tüzün, defalarca milletvekili emekliliği hak etmiştir. TBMM'nin en eski üyelerinden birisi olan Milletvekili Tüzün, hele hele bir cihan devleti kurmuş olan Bilecik'imizin milletvekili olarak devlete, devlet adına çalışan valiye, kaymakama, hakime, savcıya sarf ettiği sözler hiç yakışmamış. Bizim tanıdığımız Bilecik Milletvekili çıkar özrünü diler" dedi.