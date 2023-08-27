CHP Milletvekili Tutdere, Gölbaşı yolunun tamamlanması için çağrıda bulundu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremin ardından zarar gören ve yapılmayan yolun trafik kazalarına davetiye çıkardığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 'İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor' diye seslendi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremin ardından zarar gören ve yapılmayan yolun trafik kazalarına davetiye çıkardığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor" diye seslendi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremin ardından yaşanan sorunları yerinde inceledi. Tutdere'ye Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da eşlik etti.

Tutdere, ilçede Akdeniz'i doğu illerine bağlayan ana yolun hasar gördüğünü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün buradaki yol çalışmasını aylardır tamamlamadığını aktararak, "Etraftaki bütün esnaflar mağdur, yol kenarındaki esnaflarımız geçen sezonu boş geçirdiler. Depremle birlikte büyük maddi kayıplar yaşadılar. Yol inşaatının da böyle gecikmiş olmasından kaynaklı da büyük bir mağduriyet yaşıyorlar" dedi.

Tutdere, yolun 2 kilometrelik kısmını Karayolları'nın kazdığını ve ancak çalışmasını tamamlamadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şu anda yol kaderine terk edilmiş durumda. İşlek bir trafik akışına sahip olan yol, bu haliyle seyahat edenlerin can güvenliği için de ciddi tehlike ve tehdit oluşturuyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrı yapıyoruz. Birkaç gün önce Sayın Bakan, Adıyaman'dayız. Ulaştırmayla ilgili birtakım vaatlerde bulundunuz. Ancak Gölbaşı yolunu unuttunuz. Sayın Bakan, şu anda bulunduğumuz yol, Karayolları ekipleri tarafından açılıp bir türlü çalışmaları tamamlanmayan, 2 kilometrelik merkez ilçenin tam ortasından geçen yol.

Bu yol çalışmasının bir an önce tamamlanması gerekiyor. Aksi taktirde 2 ay sonra başlayacak kış koşullarıyla birlikte hem çevredeki esnaf hem de yolu kullananlar için çekilmez hal alacak. Bu yolu biran önce tamamlayın, vatandaşın çilesine son verin. Zaten bu insanlarımız depremde büyük kayıplar yaşadı, bir de sizin bu vurdumduymazlığınız nedeniyle ayrıca bir mağduriyet yaşamasınlar."