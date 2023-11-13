CHP Milletvekili Tutdere, Atatürk Barajı'ndaki Tehdidi Gündeme Getirdi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Atatürk Barajı'ndaki inşaat atıklarının ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Tutdere, atıkların yağmurla birlikte baraja akması durumunda Türkiye'nin en büyük çevre felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; depremden kaynaklı inşaat atıklarına dikkat çekerek Atatürk Barajı'nda ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. Tutdere, "Bütün atıklar Atatürk Barajı'nın hemen yakınındaki bir dere yatağına istiflendi, orada ayrıştırma çalışmaları yapılıyor. Asbest başta olmak üzere bütün atıklar yağmurla birlikte Atatürk Barajı'na akacak ve belki de Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakan Yumaklı'nın bütçe sunumundaki "Ulusal Su Seferberliği" vurgusuna dikkat çeken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

"Atatürk Barajı'nda ciddi bir tehlike var, tehlike çanları çalıyor. Adıyaman'ın depremden kaynaklı bütün inşaat malzemesi, bütün atıklar Atatürk Barajı'nın hemen yakınındaki bir dere yatağına istiflendi, orada ayrıştırma çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla inşaat atıklarındaki asbest başta olmak üzere kimyasal, biyolojik tüm atıklar yağmurla birlikte Atatürk Barajı'na akacak ve belki de Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya kalacak. Bakanlığınızı bu konuda acilen tedbir almaya davet ediyorum. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, ilgili tüm yerlere soru önergeleri sunduk, gerekli taleplerde bulunduk. Ancak bu saate kadar bir tedbir alınmadı, umarım sizler bu konuda duyarlı olursunuz."

"6 ŞUBAT DEPREMİNDE SUYU GÖRMEDEN VEFAT EDEN BİNLERCE ÇİFTÇIMİZ OLDU"

Seçim bölgesi Adıyaman'ın sulama sorunlarına da değinen Tutdere şunları söyledi:

"Adıyaman, Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapan bir kent. Atatürk Barajı'na çok büyük fedakarlıklar yapıp Atatürk Barajı'nın suyundan faydalanmayan, topraklarının yüzde 80'inde kuru tarım yapan bir kent. Yıllardır çiftçilerimiz suya bakıyor, su bize bakıyor, sudan bir türlü faydalanamadık. AK Parti iktidarları her seçim öncesi Adıyaman'daki sulama projeleriyle ilgili sözler verdiler, vaatler verdiler ancak bunlar bir türlü bitirilemedi. Örneğin Koçali Barajı, örneğin Çetintepe Barajı, örneğin Gömükan Barajı. Bu barajlardaki çalışmalar kaplumbağa hızıyla ilerliyor, Adıyaman çiftçisi suya hasret, topraklarımız suya hasret bekliyor. 6 Şubat depreminde suyu görmeden vefat eden binlerce çiftçimiz oldu. Bu hasretin son bulmasını istiyoruz Sayın Bakan. Bu bütçeden artık Adıyaman'daki sulama projelerine kaynak aktarılmasını bekliyoruz."