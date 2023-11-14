CHP Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarını TBMM'de dile getirdi

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın sorunlarını dile getirdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman tütününü başta olmak üzere kentin sorunlarını tek tek açıkladı.

Milletvekili Tutdere, "Bu toprakların binlerce yıllık geçmişine tanıklık eden, yüz binlerce insanın ekmeğine kaçak muamelesi yapılıyor. Bu, ülkemiz için ayıp. Gelin ülkemizi ve tütün üreticilerimizi bu ayıptan kurtaralım. Sizin bakanlığınızın dikkatlerini Atatürk Barajı'na çekmek istiyorum. Atatürk Barajı'nda ciddi bir tehlike var, tehlike çanları çalıyor. Adıyaman'ın depremden kaynaklı bütün inşaat malzemesi, bütün atıklar Atatürk Barajı'nın hemen yakınındaki bir dere yatağına istiflendi, orada ayrıştırma çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla inşaat atıklarındaki asbest başta olmak üzere kimyasal, biyolojik tüm atıklar yağmurla birlikte Atatürk Barajı'na akacak ve belki de Türkiye tarihinin en büyük çevre felaketiyle karşı karşıya kalacak. Bakanlığınızı bu konuda acilen tedbir almaya davet ediyorum. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, ilgili tüm yerlere soru önergeleri sunduk, gerekli taleplerde bulunduk. Ancak bu saate kadar bir tedbir alınmadı, umarım sizler bu konuda duyarlı olursunuz. Adıyaman, Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapan bir kent. Atatürk Barajı'na çok büyük fedakarlıklar yapıp Atatürk Barajı'nın suyundan faydalanmayan, topraklarının yüzde 80'inde kuru tarım yapan bir kent. Yıllardır çiftçilerimiz suya bakıyor, su bize bakıyor, sudan bir türlü faydalanamadık. AK Parti iktidarları her seçim öncesi Adıyaman'daki sulama projeleriyle ilgili sözler verdiler, vaatler verdiler ancak bunlar bir türlü bitirilemedi. Örneğin Koçali Barajı, örneğin Çetintepe Barajı, örneğin Gömükan Barajı. Bu barajlardaki çalışmalar kaplumbağa hızıyla ilerliyor, Adıyaman çiftçisi suya hasret, topraklarımız suya hasret bekliyor. 6 Şubat depreminde suyu görmeden vefat eden binlerce çiftçimiz oldu. Bu hasretin son bulmasını istiyoruz. Bu bütçeden artık Adıyaman'daki sulama projelerine kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Koçali Barajı'nın göl havzasındaki köylerimiz depremden de etkilendiler, bir türlü kamulaştırma çalışmaları yapılmadı. Eğer vatandaşlarımızın arazilerini, evlerini kamulaştırırsanız belki hem depremin mağduriyetini gidermiş olursunuz hem de bakanlıklar arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklı mağduriyetleri önlemiş olursunuz. Bağlıca, Gökçay, Koçali ve Doğanlı köylerimizin bir an evvel kamulaştırmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bunun dışında, Adıyaman'da özellikle Bebek 1, Bebek 2 Sulama Projeleri de yıllardır söyleniyor ancak bir türlü kaynak aktarılmadı. Bu konuda da eğer bu bütçeden kaynak aktarırsanız depremin yaralarını az da olsa sarmış olursunuz. Sarmalık tütün konusunda geçen dönemlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda gerçekten çok yoğun mesailer yaptık ama bir türlü bu yerli sarmalık tütünle ilgili mesele çözülmedi. Elmayla armutlar aynı torbaya konuldu, yapılan yönetmelik yanlış olduğu için sorun çözülemiyor. Kooperatif modeli getirildi, bu modelle de bu işin çözülme imkanı yok. Bu yönetmelikte yerli tütünle yabancı tütünler aynı kefede değerlendiriliyor ve kooperatifler de büyük şirketlerle aynı statüde değerlendiriliyor. Dolayısıyla kooperatiflerin bu mevcut düzende büyük sigara şirketlerine veya sarmalık üretimi yapan şirketlerle mücadele etmesi, rekabet etmesi imkansız, yani tabir yerindeyse ölü doğdular. Dolayısıyla bu konuda yeni bir stratejiye, yeni bir çalışmaya ihtiyaç var. Ayrıca şu anda sarmalık tütündeki hapis cezaları yürürlükte ve bu büyük bir mağduriyete neden oluyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için de biz yasa tekliflerini daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak sunduk, yine sunacağız. Bu hapis cezası tamamen saçma bir şey" diye konuştu. - ADIYAMAN