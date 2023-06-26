CHP Milletvekili Suat Özçağdaş Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi davası tutuklularından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman Hakan Altınay ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini duyurdu. Özçağdaş, "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bütün teamüllere, bütün hukuksal haklarına rağmen hala burada. Bir milletvekili olarak tutuklu bulunuyor. En kısa sürede aramızda olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Gezi Davası'nda yargılanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Tayfun Kahraman ve Hakan Altınay'ı bugün ziyaret ettiğini bildirdi. Özçağdaş, ziyaret sonrasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu (Silivri Cezaevi) önünden açıklama yaptı.

Özçağdaş, Twitter hesabından "Bugün Silivri'de, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Selçuk Kozağaçlı, Hakan Altınay ve Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyaret ettim. Yargının siyasallaşmasının en bariz mağdurları arasında yer alan tüm arkadaşlarımızın sizlere selamı var. Hep birlikte demokratik bir Türkiye ve bağımsız yargı için mücadelemizi sürdüreceğiz" notuyla yayınladığı videoda şunları kaydetti:

"GEZİ BU TOPRAKLARIN GÖRDÜĞÜ EN BARIŞÇIL, EN DEMOKRATİK İTİRAZLARDAN BİR TANESİYDİ"

"Gezi bu toprakların gördüğü en barışçıl, en demokratik itirazlardan bir tanesiydi. Maalesef, mevcut hükümet, yargıya uyguladığı baskı ile bu süreci şeytanlaştırmaya, kirlimize etmeye çalışıyor. Bugün Gezi Davası'ndan burada tutuklu bulunan arkadaşlarımız da bu sürecin sonuçlarını yaşıyorlar.

Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, bütün teamüllere, bütün hukuksal haklarına rağmen hala burada. Bir milletvekili olarak tutuklu bulunuyor. En kısa sürede aramızda olmasını bekliyoruz. Meclis'te görev aldığı İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak ülkemize hizmet etmesini bekliyoruz. Yarın da diğer tutukluları ziyaret etmeye devam edeceğim. Türkiye'nin demokratik, hukuk devleti olarak çalışmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için çabalarımızı sürdüreceğiz."