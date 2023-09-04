CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, öğrencilerin barınma sorunu için kira desteği çağrısı yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili hükümete kira desteği çağrısı yaptı. Salıcı, KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklanmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili hükümete; "KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın. 18-20 yaş arasındaki gençlerimizi, evlatlarımızı mağdur etmeyin" çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, üniversitede kayıt döneminin başlamasıyla ortaya çıkan öğrencilerin barınma sorununun çözümü için hükümete çağrı yaparak "KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın" dedi. Salıcı yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

KYK YURTLARINDA KAPASİTE YETERSİZ : KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz, özel yurtların fiyatları ise pahalı. Maddi durumu olmayan gençler, denetimsiz vakıfların yurtlarına mahküm ediliyor. Yoksulluğu istismar eden zihniyet, sübvanse edilmiş fiyatlar sayesinde gençlere kendi inanç yorumlarını dayatıyor.

İMDADA HALKÇI BELEDİYELER YETİŞİYOR: Gençlerin ve ailelerin imdadına uygun fiyatlı ve konforlu imkanlarıyla bizim belediyelerimiz, halkçı büyükşehir belediyelerimiz yetişmeye çalışıyor. Bu değerli özverilerini kutluyorum.

KİRA DESTEĞİ AÇIKLAYIN: Hükümete yaptığım çağrımı tekrarlıyorum. KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın. 18-20 yaş arasındaki gençlerimizi, evlatlarımızı mağdur etmeyin. Kiralar ateş pahası ama barınma, her öğrencinin hakkı. Eğitimin olmazsa olmazı."