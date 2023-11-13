CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel İsrail firmasına tepki gösterdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İsrail firması olan bir işletmede kahve içen vatandaşlara müdahale eden ve kahvelerini döken gruba tepki gösterdi. Adıgüzel, iktidara yakın firmaların İsrail'e gıda ve elektrik sağladığını belirterek, tepki koyulması gereken yerlerin bunlar olduğunu söyledi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İsrail firması olan bir işletmede kahve içen vatandaşlara müdahale eden ve kahvelerini döken gruba tepki gösterdi. Adıgüzel, "Tepki koyacaksanız iktidara yakın firmalar var. Günde on binlerce ton gıdayı İsrail'e gönderiyorlar. Size yerini, ismini, adresini verebilirim. Yine iktidara yakın firmalar var elektrik sağlıyorlar. Devlet Su İşleri, Manavgat suyunu Hayfa'ya basıyor. Erdoğan, saray, geçen yıl 590 milyon lira teşvik verdi İsrailli bir içecek firmasına. Kahve içen vatandaşa baskın yapacağınıza gidin onlara baskın yapın. Günde 10 binlerce ton gıda gönderen yandaş firmaya baskı yapın. Gidin Devlet Su İşleri'nin bağlı bulunduğu bakanlığın kapısına gidin oraya baskın yapın. veya en iyisi bütün bu işlere izin veren bu işleri yöneten, hatta ilave olarak İsrailli firmaya 590 milyon lira teşvik veren, siyonizmden ödül alan sarayın kapısına gidin. Tepki koyacaksınız gidin oralara koyun" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kocaeli'de dün bir grubun İsrail firması olan bir işletmede kahve içen vatandaşlara müdahale etmesine tepki gösterdi. Adıgüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün Kocaeli'de bir grup, zincir kafe işletmesinin müşterilerine gidip adeta baskın yaparak kahvelerini alıp yerlere atmış. Tepki koyacaksanız iktidara yakın firmalar var. Günde on binlerce ton gıdayı İsrail'e gönderiyorlar. Size yerini, ismini, adresini verebilirim. Yine iktidara yakın firmalar var elektrik sağlıyorlar. Devlet Su İşleri, Manavgat suyunu Hayfa'ya basıyor. Erdoğan, saray geçen yıl 590 milyon lira teşvik verdi İsrailli bir içecek firmasına. Size adreslerini isimlerini verelim, kahve içen vatandaşa baskın yapacağınıza gidin onlara baskın yapın. Günde 10 binlerce ton gıda gönderen yandaş firmaya baskı yapın. Gidin Devlet Su İşleri'nin bağlı bulunduğu bakanlığın kapısına gidin oraya baskın yapın. veya en iyisi bütün bu işlere izin veren bu işleri yöneten, Hatta ilave olarak İsrailli firmaya 590 milyon lira teşvik veren, siyonizmden ödül alan sarayın kapısına gidin. Tepki koyacaksınız gidin oralara koyun.

Bizler 68 kuşağı, 1970'li yıllarda El Fetih kadrolarında İsrail'e karşı savaşan gençlerin fikirdaşlarıyız, yoldaşlarıyız. Sizler gibi bu zihniyete destek veren oy veren oydaşları, yandaşları değiliz. Bu şekilde ucuz kahramanlık yapmaya gerek yok. Oradaki sıradan vatandaşlarla uğraşacağınıza gidin büyük parsayı götüren, elektrik, su ve gıda sağlayanların ve onlara teşvik veren esas Erdoğan'ın, sarayın kapısında bunları yapın."