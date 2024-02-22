CHP Milletvekili Mahmut Tanal, af düzenlemesinin 8. Yargı Paketi'ne eklenmesini istedi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, terör, uyuşturucu, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak şekilde bir af düzenlemesinin 8. Yargı Paketi'ne eklenmesi gerektiğini belirtti.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun beşinci, onuncu, ellinci yılı gibi önemli tarihlere denk gelen dönemlerde af kanunlarına başvurulduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet'in 100. yılında af bir zarurettir, bir ihtiyaçtır. Terör, uyuşturucu, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak şekilde toplumda infial yaratacak suçlar hariç olmak üzere, kader mahkumlarına yönelik bir af düzenlemesi 8. Yargı Paketi'ne eklenmelidir." diye konuştu.

Adalet Komisyonu'nda 8. Yargı Paketi görüşülürken bu konuda bir çağrı yaptıklarını ancak konunun gündeme alınmadığını söyleyen Tanal, 8. Yargı Paketi'nden kader mahkumlarının ailelerinin bir af beklediğini anlattı.

Tanal, 19 Ocak'ta TBMM Başkanlığına bu konuyla ilgili bir kanun teklifi verdiklerini hatırlattı.