CHP Milletvekili Emeklilere Yardım Kampanyası Başlattı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) bir hanede kişi başı geliri 3 bin 800 TL'den az olan emeklilere yardım kampanyası başlattığına dikkat çekerek; "Kira fiyatları aldı başını gidiyor. Gıda fiyatları her gün ama her gün zamlanıyor, motorinde önü alınamayan bir artış var, mutfaklara ateş düşmüş. Tüm bunlara karşın 10 milyona yakın emekli 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bu parayla geçinmek mümkün değil elbette. Tek adam rejimi emeklilere resmen 'öl' diyor. Krizi yaratanlar tüm bu krizin yükünü emekçilere, emeklilere ve ücretli vatandaşlara ödetiyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yaptığı yazılı açıklamayla, seçim öncesi vatandaşlara vaatlerde bulunan AKP iktidarının seçim sonrası emeklileri tam olarak açlığa, sefalete mahkum ettiğini söyledi. Açıklamasında TÜED'in bir hanede kişi başı geliri 3 bin 800 TL'den az olan emeklilere yardım kampanyası başlattığına dikkat çeken Şevkin, açıklamasında şöyle dedi:

"Açlık sınırının 12 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 40 bin liraya dayandığı bir süreçte emekliler 7 bin 500 lira ile sefalete mahkum edildi. Hükümetin yapmadığını Ankara Büyükşehir Belediyesi ve şimdi de Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yapmaya çalışıyor. TÜED üyeleri, kötü yaşam koşullarını dikkate alarak bir hanede kişi başı aylık geliri 3 bin 800 liradan az olan emeklilere sosyal yardımda bulunmak üzere mesaj iletti. Bu ayıp AKP hükümetine yeter de artar bile.

"TEK ADAM REJİMİ EMEKLİLERE RESMEN 'ÖL' DİYOR"

Kira fiyatları aldı başını gidiyor. Gıda fiyatları her gün ama her gün zamlanıyor, motorinde önü alınamayan bir artış var, mutfaklara ateş düşmüş. Tüm bunlara karşın 10 milyona yakın emekli 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda bırakılıyor. Bu parayla geçinmek mümkün değil elbette. Tek adam rejimi emeklilere resmen 'öl' diyor. Krizi yaratanlar tüm bu krizin yükünü emekçilere, emeklilere ve ücretli vatandaşlara ödetiyor. Önü alınamayan akaryakıt zamlarının yanı sıra, bütün harçlar, vergiler iki üç kat arttırılarak milletimize yeni yükler bindirilmiştir. Buna karşılık iktidar, 'itibardan tasarruf olmaz' mantığı ile Saray'da ve kamuda fütursuz bir israfı sürdürmektedir. 21 yıldır yönetimde olan iktidar, Türkiye'yi iflas noktasına getirip daha önce burun kıvırdığı ülkelerin kapısına borç istemeye gitmektedir.

"MİLYONLARCA VATANDAŞ ZORUNLU GIDA HARCAMALARINI DAHİ YAPAMAMAKTA"

AKP, tek başına iktidarın tüm konforunu, ayrıcalığını ve yetkilerini sınırsız bir şekilde kullanırken iş sorumluluğa geldiğinde suçu hep; dış güçler, muhalefet gibi başka kanallara atma mahareti göstermektedir. Sebze-meyvenin en bol olduğu ve en ucuz olması gereken yaz döneminde, turizm girdileri de göz önünde bulunduğunda, ısınma giderlerinin de olmadığı bir dönemde milyonlarca vatandaş zorunlu gıda harcamalarını dahi yapamamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi emekliler için sosyal destekte bulunuyor, takdir etmek gerekir. Binlerce emekli belediyeye başvuruda bulundu. Şimdi de Türkiye Emekliler Derneği, kendi üyelerine sahip çıkmaya çalışıyor. Geliri hanede kişi başına 3 bin 800 TL'den az olan emeklilere sosyal yardımda bulunma gayretinde. AKP hükümeti tüm bunlara bakarak biraz utanma duygusuyla ve varsa vicdanıyla hareket etmelidir. Hükümet edenler yoksulun daha çok yoksullaşması için sanki elbirliğiyle hareket ediyor. Sorunlarla mücadele etmek yerine idare etme anlayışı hakim. Tüm sorunların kaynağı AKP iktidarı olmasına rağmen hala CHP'yi suçlama zihniyeti, tam olarak bir suçluluk psikolojisine işarettir. Milletimizin, tüm bunları görerek bundan sonraki süreçte alacağı kararları gözden geçireceğine inanıyorum."