CHP Milletvekili Bürokratların Birden Fazla Maaş Almasını Eleştirdi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a; "Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsil ederken ve PETKİM'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın da hissesi varken bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması etik midir? Kamuda 'ballı maaş' düzenine son vermek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut; kamu kurumlarından birden fazla görevde bulunan bürokratların "huzur hakkı", "kar payı", "prim" adı altında aldığı maaşları TBMM gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "tasarruf" genelgesine rağmen "bazı bürokratların eski 'ballı' hayatlarına devam ettiklerini" belirtti.

Bulut, önergesinde; "Örneğin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Emre Haykır, aynı zamanda 2008'de özelleştirilerek SOCAR'a devredilen PETKİM'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır" dedi. Gelir adaletsizliğinin büyük bir sorun haline geldiği, vatandaşın açlık sınırının altında yaşamaya muhtaç edildiği, kirasını, faturalarını ödeyemediği, bütçe açıklarının vergilerle milletin sırtına yüklendiği ülkemizde birden fazla maaş alan bürokratların varlığının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Bulut, kamudaki bu adaletsiz düzenin vicdanları kanattığını belirtti.

CHP'li Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsil ederken ve PETKİM'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın da hissesi varken bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması etik midir? Görevi kamunun haklarını savunmak olan bir bürokratın bu durumda tarafsız olması nasıl beklenmektedir?

Erdemir'de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı, Haykır mı temsil etmektedir? Bu atama kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? Haykır'ın hangi şirketlerde kaç yönetim kurulu üyeliği vardır?

Özelleştirilen kamu kurumlarının yönetim kurullarında ÖİB kimler tarafından temsil edilmektedir? Kurul üyeleri huzur hakkı almakta mıdırlar?

Yakın dönemde Haykır'ın yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı ve görevden alındığı başka yerler olmuş mudur?

Kamuda 'ballı maaş' düzenine son vermek için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?"