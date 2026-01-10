Haberler

CHP'liler Meclis'te "Emekli" nöbetinde! Özel'den destek geldi

CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için "Emekli nöbeti" başlattı. Eylem yapan CHP'li milletvekillerini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, "19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Bu bin liralık yapılacak çalışma, kabul edilebilir bir noktada değil" dedi. CHP'liler emekli maaşı düzenlemesi için daha iyi bir teklif beklediklerini belirtti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için 'Emekli nöbeti' başlatan CHP milletvekillerini ziyaret etti.
  • Özel, hükümetin emekli maaşını 19 bin liradan 20 bin liraya çıkaran teklifini 'bin lira' artışla yetersiz bularak kabul edilemez buldu.
  • Özel, Meclis'in çalışmadığı günlerde CHP milletvekillerinin emekli maaşı düzenlemesi için nöbete devam edeceğini ve kanun çıkarılmadan Meclis kapanırsa nöbeti sürdüreceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için 'Emekli nöbeti' başlatan CHP milletvekillerini ziyaret etti.

CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

"DAĞ FARE DOĞURDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Biz de Meclis'in kapalı olduğu bu günde sizi çalıştırmış olduk. Hepinizin emeklerine sağlık. Milletvekillerimiz de normalde seçim bölgelerinde olmaları gerektiği bir zamanda hep beraber Meclis'te nöbet tutuyorlar. Çünkü emeklilerle ilgili 18 bin 975 liralık maaş, buna karşı toplumda oluşan infial, itirazlar var. Biz de ana muhalefet partisi olarak Meclis'i terk etmeyerek, burada bir düzenleme yapılıp, bu maaşlar hiç olmazsa telafi edici bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini, ittifak ortaklarını, bu konuda harekete geçirmek istedik. Bir ölçüde maksat hasıl oldu, harekete geçtiler. Ama daha sonra dağ fare doğurdu. 'Cuma günü kanun teklifimizi vereceğiz' dediler. Buna memnun olduk. Sonra 19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Sadece bin lira için yani, 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı bin lira verecek. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ve sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere örneğin 5'er 6'şar bin lira seyyanen zam verip, hiç değilse hak ettikleri asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı, belki gelecek haftaki çalışmalara kadar arkadaşlarımız giderdi. Bu bin liralık yapılacak çalışma, gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil" ifadelerini kullandı.

CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

"BU KANUNU ÇIKARMADAN GİDERLERSE NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ"

Meclis nöbetinin süreceğini vurgulayan Özel, "Ben de bugün onlara destek vermeye, Manisa Milletvekili sıfatıyla Meclis'teki yerimi almaya, nöbetin bir kısmına sembolik de olsa iştirak etmeye geldim. Arkadaşlarımızın direnişi, mücadelesi, konuyu gündemde tutmak için çabaları devam edecek. Önümüzdeki hafta teklif geldiğinde komisyonda, ardından Genel Kurul'da daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz. Ne kadar sürecek? Biz önümüzdeki hafta Meclis'in çalıştığı günlerde, Meclis'te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Meclis'i bir kez daha kapatıp, bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Meclis açılana kadar, salı gününe kadar arkadaşlarımız nöbette. Salı, çarşamba, perşembe Meclis çalışırken çalışmalara katılacaklar. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse, arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıLegend ishere:

Kardeşim bu siyasilere kanmayın aldanmayın. Bunlar 1. Dönemde emekli olmaya hak kazanıyor. 2 dönemde Maaş Emeklilik Maaşı toplam 450.000 TL devletin kesesinden para alıyor. Aylık Maaş: Yaklaşık 273.196 TL Aylık Emekli Maaşı: Yaklaşık 177.658 TL yani kısaca Toplam Aylık Gelir: Yaklaşık 450.854 TL

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BÖYLE DÜZENLEME OLMAZ PRİM GÜN SAYISI VE HİZMET YILI BAZ ALINARAK BİR DÜZENLEME YAPIN...900/1800/3600 GİBİ DÜŞÜK PRİMLERLE 7000/8000 9000 GÜN PRİM ÖDEYENLER BİR TUTULUP MİLLETİ 20 BİN LİRA İLE AVUTMAYA ÇALIŞMAYIN .... HERKESE HAKKINI VERİN ...

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dostlar alışverişte görsün. Kendi imkanlarını burada saysam sayfalar yetmez. Madem nu kadar hevesliler emeklileri korumaya , yaşanabilecek zam yapılmasını sağlamaya çalışsalardı ya , şimdi mi akıllarına geldi...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıisa kızmaz:

diğer muhalefet neden ortada yok

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAllahın kulu:

Onlar cokoprens almaya gitmişler

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıArif İnanç:

Millet vekilinin maaşını boş verin isterlerse milyon alsınlar. Önrmli olan benim 19 bin almam. Buna çaba gösteriniz. 20 bin olsa ne olur olmasa ne olur. Olur olmaz her şeye sokağa döküldünüz Sıcacık mecliste eylem yapacağınıza sokağa çıkın da görelim sizleri. Emeklinin maaşı hiç olmazsa 25 bin den aşağı olmaz diyerek eylem yapsanı saygı duyardım. Hep boş işler peşindesiniz. 25 her zaman verilebilecek bir rakam. O kadar boş ödeme varki hibe,destek, koni . Hiçbiri geri dönüşüme katkı sağlamıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı