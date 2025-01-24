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CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

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CHP lideri Özgür Özel, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınına ait olduğunu iddia ettiği bir raporu paylaştı. Özel, rapora göre mimardan kamu kuruluşlarına kadar herkesin sorumlu olduğunu, Bolu Belediyesi'nin adının raporda yer almadığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili bilirkişi heyeti ön raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

RAPORA GÖRE BİRÇOK KURUM ZAN ALTINDA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri 'sorumlu' olarak gösterildi.

İşte Özel'in paylaştığı o rapor;

CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı. İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti. Adalet Bakanı dün 'Kimin kusuru varsa hesap vermeli' demişti. Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU; Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.

"HEYETE BASKI YAPILIYOR" İDDİASI

Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4'üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

"BAŞTA İLİGİLİ 2 BAKAN OLMAK ÜZERE..."

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."

CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıHaydar senkal:

Yandaş kanallarda akşama kadar bolu belediyesi yakmiş gibi naralar atıyorlar. Bu raporda işe yaparamaz . Makarnacılar asla inanmaz

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

1997/1999 yılındabu işletmenin açılış ruhsatı veren bakanlık sorumlu tutulmuş bilrkişi raporunda yukarıda öyle yazıyor. 1997 de ak parti mi vardı? lan ne çakalsınız lannn. ahmet hakan soruyor bugün köşesinde: neden bolu belediyesi eksiklikleri bildiği halde ilgili yerlere durumu ihbar etmemiş? bunların cevabını ver özgür efendi

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Gerekçeli karar CHP genel merkezinde yazılmış galiba, bakanından belediye başkanına kadar herkes suçlu.Sayın Özel de her felakette olduğu gibi siyasi çıkar peşinde...

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Hala siyaset peşindesiniz topunuz aynısınız Millet ölmüş siz nasıl oy devşiririz onun hesabını yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıMurat Celik:

arkadaş senin partinin adamı benim partimin adamı olmaz suçlular kim ise cezasını çeksin başta ise görevden alınsın istifa etsin yok AK parti yok CHP yok diğeri olmaz suçlu cezasını çeksin

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Haber YorumlarıCrm:

Özel efendi çıktı piyasaya, hükümeti yıpratıp kendine nasıl oy devşirir onun peşinde, Hükümet yıpranır yıpranmasınada, sana burdan da EKMEK çıkmaz efendiii

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Haber YorumlarıGhostyEis:

bu zibidilerin hepside aynı

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Haber YorumlarıHurifade:

İş yeri sahibinin adını anan yok herkes oy peşinde

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

raporu okumaya gerek yokki iktidar kaybettiği belediyelerden bütün idari yetkileri aldı şimdi yan çizmek için bahane arıyorlar

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Haber YorumlarıMengele:

O Rapor dogruysa vay haline Bilirkusi raporu yazandan gezi davasindan atarlar iceri

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