CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
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CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
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CHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tanju kendi sınırlarını aştı, doğru değil" çıkışına yanıt verdi. Özcan, "Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TBMM'de kurulacak olan ve CHP'nin de destek verdiği komisyon hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AK Parti, DEM, MHP şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi. Söz konusu tweetin partinin kurumsal duruşunu yansıtmadığını vurgulayan Özel, "Tanju kendi sınırlarını aştı, doğru değil. Partinin yönetimiyle ilgili önerilerini bana söyleyebilir ama Meclis'te kurulacak bir komisyon için attığı bu tweetle sınırlarını aştı" diye konuştu.

"TANRILAR KURBAN İSTİYORSA KENDİNİZİ ZORDA BIRAKMAYIN"

Özcan, Özel'in çıkışına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Özcan, mesajında şunları kaydetti:

"Kendisine bir gün Gn Başkan olacağını ilk söyleyenlerden biri olarak ve son karara kadar çok başarılı bulduğum Sn Gn Başkanımdan; 22 yaşından bu yana CHP'nin gençlik kolları başkanlığı, İlçe ve İl Başkanlıkları, Belediye Meclis üyeliği, Milletvekilliği yapan ve halen Gn seçimde 3. Parti olduğumuz Bolu'da AKP'yi katlayarak yüzde 54 oranla 2.dönem Belediye Başkanlığı görevini sürdüren, sorumluluk çerçevesinde yanlışa yanlış diyen bir partili olarak, 'şer ortakları ile aynı masaya oturmayalım' önerime yönelik 'haddini aştı' sözünü duymak beni hem şaşırttı, hem de çok üzdü!! Ama halen ben sizin aldığınız karara değil ama iyi niyetinize güvenmek istiyorum. İnşallah ben yanılırım, siz haklı çıkarsınız! Öte yandan Tanrılar kurban istiyorsa da, kendinizi zorda bırakmayın."

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne güzel söylemiş. Kendisini İmamoğlu dümen suyuna bırakıp da akıntıya bşr avuç suda boğulmayı seçmiş, benden Cumhurbaşkanım adayı olmaz. Ekro var Yavaş var diyen adamdan ne bekliyorsunuz? Paris gecelerinin kayıtlarını çok merak ediyorum. O kahkahalar nasıl ve hangi şartlarda attırıldı Sizlere sayın Özel Bey. Yazık ele geçmek hiç hoş değil.

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