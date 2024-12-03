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CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar" şeklindeki sözlerine cevap vermek için kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada hükümete ekonomi üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Özel,kürsüye içinde 1 milyon 800 bin lira olan bavul getirdi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

"BİZİ KENDİ GÜNDEMLERİNE MUHTAÇ EDEMEZLER"

Bavulun içindeki para destelerini çıkartıp kule yaparak yerli ve milli otomobil TOGG üzerinden örnek veren Özel, "Bir yerli araç bu banknot çıktığında 26 bin TL'ye alınıyorsa bugün 1.8 milyon TL'ye alınıyor. Bizi kendi gündemlerine muhtaç edemezler. Tayyip Bey'in değil halkın gündemini konuşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı

"VALİZİ DEVLET BEY İSTERSE GÖNDERİN"

MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istemesine atıfta bulunan Özel'in paraları çıkardığı valiz için de "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" dedi.

CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Misyon yok, vizyon yok, nereye kadar bu basit duruşlar..

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıMurat Celik:

gel de bu soytarı ya Türkiye başkanlığını yani Türkiye'yi bırak tövbe yarabbi tövbe

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıfikret ipek:

GÜLERMİSİN YA BU NE YAAA

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıdehide:

Milletin parasını oynamak için kullanıyorsunuz bir de isterse gönderin diyorsun. Kimin parasıyla hava atıyorsun. Sağa sola para saçmakta çığır açtınız daha hala nasıl oy veriyorlar anlamıyorum.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

yazık..yazık..hareketlere bile ne kadar sunni ve basit..keşke vizyon ve misyon olabilseydi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Bunlara bakkal dukani gene teslim etmez bu millet soytari senkim devlet yonetmek kim

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıumut mergen:

ADAM DOĞRU SÖYLÜYOR DAGILIN TROLLER

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Adam doğru söylüyor ama Koltuk uğruna gündem değiştiren iktidar sahiplerine hesap sorması gereken mallar topluluğu, muhalefete saldırıyor. Muhalefete muhalefet eden ve bundan nemalanan iktidarın kendini savunacak hiç bir icraatı kalmamışken, utanmadan savunanlar var.

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Haber YorumlarıBilir Kişi:

Bu kadar basitlik... Gerçekten tek dertleri para ve güç...

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Zaten icraat yok bir de bu paralar için soruşturmaya tabi tutulacak

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