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CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

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CHP lideri Özgür Özel'in Genel Merkez'de kabul ettiği Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile Atatürk portresi önünde poz vermesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ayağını kıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 günlük aranın ardından programına devam ediyor. Özel, çalışmalarını daha çok Ankara'da yürütürken bugün Genel Merkez'de ziyaretçilerini ağırladı.

YUNAN BÜYÜKELÇİYİ KABUL ETTİ

Özel, bu kapsamda Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi. Özel'in makamındaki görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

RESMİ HESAPTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin partinin resmi hesaplarından açıklama yapılırken "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi

ATATÜRK PORTRESİ ÖNÜNDE POZ

Yapılan paylaşımda görüşmeden fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflardan birinde, ikilinin Atatürk portresi yanında poz vermeleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Yunanistan Özgür Özel Yunanistan Özgür Özel Ankara Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Yusuf ODEMIS:

Niye topa tutsunlar.. Üçü de aynı amaca hizmet etmiş ve etmeye devam ediyorlar zaten

21
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ARSLANOĞLU Hakan:

Mevzu Vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün. (Alparslan Türkeş)

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Ömer Tokgöz:

Nerde poz verecekti neyi garip bu dırumun ATATÜRKÜN partisini ziyaret etmiş

16
1
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Umut Yağcı:

Oooo çok büyük icraat :)

9
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Can:

Helal olsun beee , bu adamda ışık var sanki . Hemde kurtuluş savaşından bir portre.

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Mustafa Öksüz:

hayırdır ne işi var diyen yok dikkat dağıtmak için Atatürk posteri vs başlığı atılmış gibi geldi bana

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