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CHP lideri Özel rotayı değiştirdi! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP lideri Özel rotayı değiştirdi! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyon sonrası Manisa ve İzmir programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ve İzmir programlarını iptal ederek, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

EKREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

TUTUKLULARLA GÖRÜŞECEK

Özel'in yarın Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşmesi beklenirken, Cuma gününe kadar daİstanbul'da olması bekleniyor.

CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

NE YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni bir operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 50'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy da gözaltına alınanlar arasında.

Diğer gözaltına alınan üst düzey yöneticiler:

İBB Boğaziçi İmar Müdür Elçin Karaoğlu, İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili Fatih Özçelik, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, İBB Etüd ve Proje Daire Başkanları Serap Öbekçi ve İhsan Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı.

Haberler.com / Sergen Taban - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de etmeniz lazım. Bir bilgi olarak isteyiniz neler oluyor, gizli kapılarda neler oldu diye. Bei azat et demeniz sizin için en iyisi olacaktır. Eline gecirmis sizi zaten. Çok merak ediyorum Paris gecelerini.

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Haber YorumlarıGenco:

Git ve ona “ benden bu kadar “ de ve gel CHP’yi sil baştan topla tabii tüm bu olup bitenlerde bihaber isen özgür bey … ama bak sakına onun oyunlarına ve farklı talimatları ile gelme

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