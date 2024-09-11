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Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dilruba konusunda 'özür dilemeli' diyen Cumhurbaşkanın Erdoğan'a cevap geldi. Özel, "Dilruba'nın ifadelerini savunmuyorum. Benim dileyecek özrüm yok ama Dilruba adına özür diliyorum. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği bir sokak röportajının ardından tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi.

"ÖZEL'İN BİR ÖZÜR BORCU OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Erdoğan, açıklamasında "Değiştik dediler, normalleştik dediler, eski alışkanlıklarımızı terk ettik dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onu konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı tutarsızlıktır. Millet ne dediğinize değil ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da affetmez. Sadece partimize sadece Cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. CHP lideri sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz" dedi.

CHP lideri Özel: Dilruba adına özür dilerim, şimdi sıra Erdoğan'da

"DİLRUBA ADINA ÖZÜR DİLERİM, ŞİMDİ SIRA ERDOĞAN'DA"

Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Özel, "Ben ne dedim de özür dileyeyim. Ben Dilruba adına söylediği sözlerden alınmış kötü hissetmiş kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Erdoğan'da. Ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara 'sürtük' dedi. Şimdi Erdoğan da onlardan özür dilesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi.

İkinci itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutukluluğu süren Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıla hapis istemiyle dün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu oluşmadığından Kayserilioğlu'nun beraatine karar verdi.

Kayserilioğlu'nu "Halkın bir kesimini alenen aşağılamak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu eylemin basın yayınla yapıldığı için cezayı 1/2 artırarak 9 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Hakim, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve Dilruba Kayserilioğlu hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Serbest bırakılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında bu kez de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kayserilioğlu'nun 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Özgür Özel Politika Güncel Hukuk

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Yorumlar (15)

Sinan Bulduk:

Doğru , özür dilemeli..Sürtk yerine oe demesi gerekirdi geziye katılanlar için..

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Salih Kandıralı:

Muhshahhhhaaaa. Özür onun kitabında yok. sadece çark eder

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Yunus Akcan:

Erdoğan özür dilemez. Helallik istiyorum diyip konuyu uzatmaz

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SMMM:

CUMHURİYET DÖNEMMİN EN KÖTÜ HÜKÜMETİ ÜLKE BAŞINDAYKEN BU KADAR KÖTÜ MUHALEFETİN OLMASI DA BU HALKIN KADERİ ARTIK .DİYECEK BİŞEY İNANCIM KALMADI ÜLKENİN DÜZELMESİ HUSUSUNDA.

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1gerceklerinsesi:

Dilruba kim ya. Ne diyonuz ha kirva

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Önder Özman:

Cata çat ana muhalefet yapan tek adamdır özgur özel öncesi sevmiyordum ama muhalefeti en iyi yapan bir siyasi parti lideri

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

YENİ BİR TÜRKİYE,YENİ ANLAYIŞLAR,YENİ ADALET SİSTEMİ,YENİ EKONOMİK DÜZEN,YENİ BİR AHLAK OLUŞUMU VE KADINA SAYGILI BİR ÜLKE,,,,,,BUNLARI KİM OLUŞTURMAYA TALİPSE BENİM OYUM ONA

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gökhan yıldırım:

yahu işimize bakalim işçi emekisine dilenci parasi veriliyor,asgari ücretliye sefil parasi

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Emre null:

ozur dilemek erdemliliktir iyi insanlar şerefli ustun insanlar yanlış yaptıklarında kirdiklari insanlarin gönlünü almak için özür diler kötü insnalar kibirli oldukları icin vicdansız oldukları için bencil oldukları için pzur dilemezler için sevgili peygamberimiz bile ozur dilemistir yeri geldiğinde

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BERAT HALİD:

Teröristten özür dilemek sizlerin geleneğidir.dilr7bada kimmiş cesetin biri

2
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