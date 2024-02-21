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CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

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İlk savaş uçağımız olan Kaan'ın uçuş testini başarıyla geçmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Özgür Özel, "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan, ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Ülke olarak göğsümüzü kabartan olayla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

ÖZEL, TUSAŞ'A VURGU YAPTI

CHP lideri Özel, yaptığı paylaşımda "1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

İşte Özgür Özel'in o paylaşımı;

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Kaan, 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Milli muharip uçak Kaan ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

CHP lideri Özel'den ilk savaş uçağımız Kaan'la ilgili ilk yorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaan'ın isim babasının MHP Lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan, Milli Muharip Uçak Kaan'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini atıp imzalamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Savunma Teknoloji Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

İbrahim Demirel:

Muhalefet böyle olur eksik gördüğünde eleştireceksin lakin faydali bir iş yapıldığında tebrik edeceksin. CHP'den alışık olmadığımız bir durum olmuş. Bende özeli tebrik ederim. Erdemlik yapılanı tebrik etmek, yapılmayan yada yanlış yapılanı eleştirmektir.

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Şerif Ali:

Erdoğan'a inşallah örnek olur bu mesaj. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcılık değil; birleştirici, kardeşlik mesajları görmek istiyoruz.

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halit kaktüs:

Ayrıştıran bu güne kadar CHP'nin ta kendisiydi değerli kardeşim.

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DİYARBEKİR:

TORBACINI DEĞİŞTİR BENCE

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Orco Can:

Heykelmi bu 70 sene heykel yapan bir zihniyet Bu ucak degil der tabiki.Heykel yapmaliyiz heykel

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Güvenilir Adam:

850 milyon dolar verilip atıl çürümeye bekletilen heykeller ankapark ta cahil kardeşim.

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Cevdet Karaduman:

Reis bu uçaklardan yüzlerce yapıp güvenliğimizi artıralım emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun.

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Onemli Degil:

Ozel e de Tesekkurler, Emegi Gecenlere de Tesekkurler..Hayirlisi Olsun Insallah...

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Zaky:

6. Nesil icin adimlar hemen atilmalidir. Robotik calismalara hiz verilmelidir. Gelecegin savaslari robot unsurlar ile olacak, Cin ve amerika bu yda cok aldilar. Bizimde acilen robot teknolojisine gerekli agirligi ve onemi vermeiz gerekiyor. Yapay zaka ve yazilimda cok gerilerdeyiz..

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Alkurt:

Gururumuz MASALLAH

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