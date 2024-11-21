CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın önceki gün CHP'ye yaptığı ziyaretin yankıları sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Özel, kritik görüşmede İbrahim Kalın'a ilettikleri isteği açıkladı.

"İBRAHİM KALIN İLE OLAN GÖRÜŞME TARİHİ ÖNEME SAHİP"

tv100'den Kübra Par'a konuşan Özel, şunları söyledi: Bir kere İbrahim Kalın ile olan görüşmenin yapılmış olması tarihi önemdedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın en kuvvetli adayı, son seçimlerin birinci partisiyiz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın CHP'ye gelip bir sunum yapması ve CHP'nin sorularını yanıtlaması zaten içerikten bağımsız kıymetli bir şey. Bunu önemsiyorum.

Olayın başlangıcı şöyle oldu. İbrahim Kalın AK Parti'ye sunum yapmıştı. Ben de ona "AK Parti'yle bizim aramızda neden bir ayrım yapıyorsunuz? Devletin önemli bir kurumu olarak eğer sadece AK Parti'nin bilmesi gereken bilgiler varsa bize bunu söyleyin. Ama yoksa buyurun bize de sunum yapın" diye bir yazı yazmıştım. Kaba bir üslup kullanmadan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle bir tutum takınmasına üzüldüğümüzü söylemiştim.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"GÖRÜŞME ÖNCESİ DİNLEME CİHAZI TARAMASI YAPILDI"

10 Kasım'da Anıtkabir'de karşılaştık. Kendisi iletişimi güçlü, geçmişte de iyi ilişkilerimiz olan bir insandır. Elimi sıkarak, mektubumu aldığını belirtti ve 'Uygun bir zamanda sizi ziyaret etmek ve sunum yapmak isterim' dedi. Bu söz üzerine özel kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışlar gizli tutuldu. "12. kata gelin istediğiniz tedbiri alın" dedik. Görüşme öncesinde MİT yetkilileri toplantı salonunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı, dinleme cihazı taraması yaptı ve salonu koruma altına aldı. Bu gizlilik, MİT'in çalışma prensipleri gereği hassasiyetle uygulandı. Saat 11'de görüştük ama gün içinde duyurmakta mutabık kaldık.

"15 SORU YÖNELTTİK"

Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı: PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumlarda ayrıca DEAŞ ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları üç farklı uzman yaptı; aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık; kalan 6 soruyu ise ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum.

"YURT DIŞINDA CHP'YE FETÖ SIZMASIN DİYE İSTİHBARAT DESTEĞİ İSTEDİK"

Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD'de çok sayıda eyalette CHP'ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli… Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.