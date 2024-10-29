CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuştu. Burada konuşan Özel, Beştepe'de düzenlenen resepsiyona neden katılamayacağını açıkladı.

"ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTIM AMA OLUMLU YANIT GELMEDİ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan konuşmasında Özel şu ifadeleri kullandı; "Sayın Erdoğan'a çağrı yaptım. Çankaya Köşkü'nde bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapalım. Bu çağrıma olumlu bir yanıt gelmedi. Onun için Erdoğan orada biz buradayız. Saray orada Çankaya Köşkü burada. Çok yakında Cumhuriyet kutlamaları burada yapılacak. Biz siyasi kavgalara girmeyeceğiz. Gel dendiğinde gelerek koş dendiğinde koşacak bir kez daha Cumhuriyet'i kuracak ülkeyi bu durumdan kurtaracağız."

GRUP TOPLANTISINDA ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ

15 Ekim'de grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı yaparak, "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk'ün evinde, gelin Çankaya Köşkü'nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü'ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın" demişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ YANIT VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun "Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde" gerçekleşeceğini açıklamış, Özgür Özel'in çağrısına "Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.

RESEPSİYONA KATILMAYACAK

Çağrısı karşılık bulmayan CHP Lideri Özel, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.