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CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'i övdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le görüşmesinde bir süre Almanca konuştu. Özel'le tokalaşan Steinmeier, "Perferct German" diyerek övdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

ÖZEL VE STEINMEIER GÖRÜŞTÜ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

ÖZEL ALMANCA KONUŞTU: PERFECT GERMAN

CHP lideri Özel görüşmenin başında Steinmeier'le tokalaşırken bir süre Almanca konuştu. Steinmeier, "Perfect German" diyerek Özgür Özel'in Almancasını övdü.

CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi

Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı. Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Frank-Walter Steinmeier Walter Steinmeier Özgür Özel Almanya Diplomasi Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Özer Doğan:

Helal olsun adama yarım Türkçesi ile seçimleri kazandı

28
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Aydın Doğan:

En azından önünde sağlı sollu promter yok

yanıt68
yanıt8
Goethegitme:

Ellerini bağlama dik dur dikkkkk

26
43
yanıtYanıtla
Luckyboom:

Naber how are you?

11
6
yanıtYanıtla
Goethegitme:

Rumuz bayağı bir Türkçe,üstün Tophane altın Şişhane

yanıt4
yanıt2
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