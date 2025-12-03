CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyareti ile ilgili DEM Parti'ye seslenip, "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

DEM Parti'den gelen peş peşe tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir." sözleriyle Özel'i eleştirdi.

AK PARTİ'DEN YANIT GELDİ

"Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" sözleriyle yanıt veren Özgür Özel'e bu sefer AK Parti'den belgeli yanıt geldi.

ŞAHADET BELGESİYLE YANIT VERDİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Senin deden neredeydi' sözlerine cevap verdi.

İbiş, Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yer alan belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı; Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" dedi.