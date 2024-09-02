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CHP'li Yücel: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı, CHP'dir

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler ve davalarla korkutulamayacaklarını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kalkanı olduğunu vurguladı. Yücel, Türk askerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğunu ifade ederek, CHP'nin tüzük değişikliği için düzenlenecek kurultay hakkında bilgiler verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bugün şikayetle, dava ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da CHP'yi korkutacağını sananlar, büyük bir yanılgı içindedir. Şunu hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı, üyesinden genel başkanına kadar CHP'dir" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atmasına gelen eleştirilere ilişkin, "Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenler kimin askeri olacak? Elbette Büyük Önder Atatürk'ün yolundan yürüyecekler, elbette onun ilkelerini yaşatacaklar. Atatürk'ün ismini ağzına almazken, camide kılıç gösteren Diyanet İşleri Başkanına söz söyleyemeyenler, elinde kılıç olan Türk askerine laf ediyor. Türk askeri, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeridir. Orduya kumpas kuranlar, onurlu, şerefli, haysiyetli, vatansever subaylara iftira atanlar, tarikatlara harp okullarının kapılarını açanlar tabii ki bunu anlayamazlar. Mustafa Kemal'in askeri olmak; şereftir, onurdur, gururdur. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

'EN HAFİF TABİRİYLE ACİZLİK'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilen iddianamenin mahkemece kabul edilmesini eleştiren Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de çok net bir şekilde ifade ettiği gibi, CHP'nin genel başkanları Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana bedel ödemiş, tehditlerle yılmamış ve doğru bildikleri yoldan bir milim sapmamıştır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın kurşunlarının hedefi olmuş, şehit cenazesinde linç girişimine uğramış ama asla geri adım atmamıştır. Bugün şikayetle, dava ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da CHP'yi korkutacağını sananlar, büyük bir yanılgı içindedir. Şunu hiç kimse unutmasın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı, üyesinden genel başkanına kadar CHP'dir. Şikayetçi olanlara gelince, kendilerine milliyetçi deyip, Sinan Ateş'in cenazesini ortada bırakacak kadar korkak, acılı ailesine baş sağlığı bile dilemeyecek kadar insanlığını yitirmiş kişilerin; ilkeli siyaseti, dürüst siyaseti ve siyasetçiyi anlamalarını elbette beklemiyoruz. Türk siyasetine dürüstlüğüyle, namusuyla, ahlakıyla damga vurmuş bir siyasetçiye siyaset yasağı getirmeye çalışmak en hafif tabiriyle acizliktir" değerlendirmesinde bulundu.

'6 EYLÜL'DE TÜZÜĞÜMÜZ KABUL EDİLECEK'

Yücel, partisinin 4-9 Eylül'de gerçekleştireceği olağanüstü tüzük değişikliği kurultayına ilişkin, 19 bin görüş alındığını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki genel başkanlarla görüştüğünü aktardı. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin ilk kurultayı olarak kabul ettiği Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarih olan 4 Eylül'de, parlamento grubumuz, il başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimizle Sivas'a gideceğiz. 5 Eylül'de Ankara'da tüzük taslağı, Tüzük Komisyonu'na sunulacak. Komisyon, tüzüğe son halini verecek ve bu hali kurultaya sunulacak. 6 Eylül'de kurultay salonunda yeni bir komisyon, önerileri tartışmak üzere bir araya gelecek. O gün tüzüğümüz oylanarak kabul edilecek. 7-8 Eylül tarihlerinde, akademisyenler, örgütlerimiz ve delegelerimizin de katılımıyla program değişikliğine yönelik bir dizi toplantı yapacağız. Bu toplantılarda iktidara geldiğimizde Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi konuşacak ve parti programımızın da altlığını hazırlayacağız. 9 Eylül günü ise Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, İzmir'den düşmanın denize dökülüşünün yıl dönümünü ve Türkiye'nin birinci partisinin kuruluş yıl dönümünü hep birlikte törenlerle kutlayarak, kurultayımızı bitireceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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