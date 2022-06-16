CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürpriziCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 haftalık kızı Derin'i Komisyon'a getirip, sürpriz yaptı. CHP'li Yavuzyılmaz'dan Komisyon'da 'bebek' sürprizi CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 haftalık kızı Derin'i Komisyon'a getirip, sürpriz yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT), Halk Bankası A,Ş.'nin yıllık raporlarını görüşmek üzere toplandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen hafta dünyaya gelen kızı Derin'i komisyon toplantısına getirerek sürpriz yaptı. Derin bebek bir anda komisyonun ilgi odağı oldu. Komisyon üyeleri ve katılımcılar Yavuzyılmaz'ı tebrik etti. Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Yavuzyılmaz Milletvekili Zonguldak Politika Güncel Haberler

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