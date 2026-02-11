Haberler

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Tören öncesi CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesiyle gerginlik yaşandı, çıkan arbede sırasında AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in CHP'li vekillerin arasında kaldığı görüldü.

  • AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li vekillerle yumruklaşma sırasında darbeler almasına rağmen ayakta kaldı.
  • CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu, Meclis'te yaşanan kavgadan sonra kanadı.

Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gülek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti.

OSMAN GÖKÇEK'İN ZOR ANLARI

Tansiyonun yükseldiği ve yumruklu kavgaya dönüştüğü olaylar sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in görüntüsü dikkat çekti. CHP'li vekillerin ortasında kalan Gökçek'in aldığı darbelere rağmen ayakta kaldığı görüldü.

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

Meclis'te yaşanan kavganın ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnunun kanadığı görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti

Biyogaz tesisinde büyük facia! 3 işçi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıenginkaya7:

Babasinin oğlu , boş kaleye karambolden gol atmayi iyi bilir bunlar

Yorum Beğen404
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan arda:

Osman Gökçek o raunddan sağ salim çıktı üstelik Mahmut takalım yüzü kanadı valla helal olsun gençlere bulaşmayın

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme143
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Mahmut yavrum saldırıyordu polis araya giriyordu burda polis olmayınca dayağı yemiş

yanıt17
yanıt3
Haber YorumlarıMGk:

Helal olsun be Bizansa dalan Osmanlı paşası gibi sağlı sollu dalmış helal olsun Osman Gökçek

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİlkerA:

ellerine sağlık gökçek

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı