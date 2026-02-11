CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Kabine değişikliğinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Tören öncesi CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesiyle gerginlik yaşandı, çıkan arbede sırasında AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in CHP'li vekillerin arasında kaldığı görüldü.
- AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li vekillerle yumruklaşma sırasında darbeler almasına rağmen ayakta kaldı.
- CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu, Meclis'te yaşanan kavgadan sonra kanadı.
OSMAN GÖKÇEK'İN ZOR ANLARI
